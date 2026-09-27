Mitsubishi renueva su imagen con un resultado final que lleva su estilo SUV a una etapa más sofisticada

Coches y Motos 27 SEP 2026 - 10:18h.

El Outlander es una opción ganadora para los que no buscan pagar de más

Mitsubishi tiene un 'todo en uno' con un precio tentador

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El Mitsubishi Outlander siempre ha tenido una imagen robusta. Incluso cuando otros SUV comenzaron a suavizar sus formas, el japonés mantuvo una carrocería grande, un frontal contundente y una apariencia preparada para salir del asfalto. La última generación conserva esa personalidad, pero la acompaña de una ejecución mucho más cuidada.

El cambio se aprecia antes incluso de entrar. Hay cromados, superficies mejor trabajadas y una iluminación mucho más elaborada. Sigue pareciendo un Mitsubishi, algo importante en una marca con una identidad muy reconocible, aunque ahora transmite una sensación bastante más cercana a modelos de categorías superiores.

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El frontal sigue siendo enorme, pero está mejor integrado

Mitsubishi conserva su conocido Dynamic Shield. Dos grandes piezas laterales enmarcan el frontal y los grupos ópticos se dividen en diferentes alturas. Las luces diurnas ocupan la zona superior, mientras que los faros principales quedan integrados más abajo.

La parrilla tiene presencia, pero ya no parece simplemente una enorme superficie negra. Los cromados, las entradas laterales y la forma del capó distribuyen mejor el peso visual. Es un coche contundente, aunque menos tosco que generaciones anteriores.

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De perfil mantiene una carrocería bastante vertical. El techo apenas cae, los pasos de rueda son grandes y una moldura recorre la parte inferior. Esa postura conserva el aspecto SUV tradicional y, al mismo tiempo, ayuda a aprovechar mejor el espacio interior.

La gran transformación aparece al abrir la puerta

El salpicadero tiene una disposición horizontal y utiliza materiales mucho más agradables a la vista y al tacto. La pantalla central queda elevada, la instrumentación es digital y Mitsubishi mantiene controles físicos para la climatización y determinadas funciones habituales.

Los acabados superiores pueden combinar cuero, superficies acolchadas y costuras visibles. También aparecen elementos de confort como asientos calefactados, equipo de sonido avanzado y diferentes asistentes de conducción, dependiendo de la configuración.

La sensación general está muy lejos de aquellos Mitsubishi donde la resistencia parecía importar bastante más que la presentación. El nuevo Outlander continúa pareciendo preparado para una vida familiar intensa, pero ahora también puede convencer a alguien que valore especialmente el ambiente interior.

El híbrido enchufable continúa siendo protagonista

Mitsubishi fue una de las marcas que popularizó esta tecnología entre los SUV y el nuevo Outlander mantiene el PHEV como pieza central de la gama. Combina un motor de gasolina con dos unidades eléctricas y tracción total.

El sistema permite realizar numerosos recorridos cotidianos en eléctrico cuando la batería se carga regularmente. En viajes largos, el gasolina evita depender de la infraestructura pública. La tracción integral Super All-Wheel Control gestiona la entrega entre ambos ejes y mantiene ese punto de capacidad fuera del asfalto tradicional de Mitsubishi.

No busca convertirse en un deportivo. La potencia sirve principalmente para mover con soltura un SUV grande, adelantar con seguridad y conservar una conducción tranquila incluso cuando el coche va cargado.

La sofisticación del nuevo Outlander no procede de borrar aquello que siempre fue. Continúa siendo grande, robusto y reconocible. La diferencia está en unos faros mejor integrados, una cabina mucho más cuidada y una tecnología enchufable evolucionada. Mitsubishi ha refinado su estilo SUV sin convertirlo en algo irreconocible.