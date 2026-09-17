Coches y Motos 17 SEP 2026 - 07:18h.

El ASX es un buen SUV a un precio irresistible

Mitsubishi tiene un 'todo en uno' con un precio tentador

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El Mitsubishi ASX se anuncia desde 22.050 euros en España y ofrece algo difícil de encontrar por esa cantidad: una carrocería de tamaño familiar, banqueta trasera deslizante y una gama con diferentes niveles de electrificación. Es un SUV sencillo de entender y fácil de conducir, pensado para resolver el día a día sin convertir cada función en una complicación.

Su relación con el Renault Captur es evidente, ya que comparten plataforma, mecánicas y buena parte del interior. Mitsubishi aporta su propia imagen frontal, condiciones comerciales y cobertura posventa. Esa colaboración permite vender un producto conocido y bien resuelto a un precio competitivo.

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Un interior que cambia según lo que toque cargar

La banqueta posterior puede desplazarse longitudinalmente. Con ella retrasada, los pasajeros disponen de más espacio para las piernas; al adelantarla, el maletero crece de 422 a 536 litros. Es una solución mucho más útil que mantener una capacidad fija.

Los respaldos se pliegan en proporción 60:40 y el portón tiene una abertura amplia. El borde de carga queda relativamente bajo, facilitando introducir maletas pesadas, cochecitos infantiles o la compra semanal.

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El techo panorámico disponible ilumina una cabina en la que cuatro adultos pueden viajar con comodidad. La plaza central posterior es más estrecha, pero permite resolver desplazamientos puntuales con cinco ocupantes.

Tecnología conocida y fácil de utilizar

El sistema multimedia utiliza una pantalla vertical en los acabados superiores. Puede ofrecer servicios de Google integrados, navegación, conectividad inalámbrica y distintas funciones controladas por voz.

La instrumentación digital muestra la información de manera clara y todavía existen mandos físicos para la climatización. Es una combinación acertada: hay tecnología suficiente, pero las operaciones más frecuentes no exigen atravesar varios menús.

Según acabado, dispone de cámaras, control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril y frenada automática. El portón eléctrico, los asientos calefactados y otros elementos de confort completan las versiones más equipadas.

Varias maneras de obtener la etiqueta ECO

La gama permite escoger entre motores de gasolina, microhíbridos y un sistema híbrido completo. Las versiones básicas reducen el precio de acceso, mientras que las electrificadas añaden cambio automático y la etiqueta ECO.

El híbrido completo resulta especialmente agradable en ciudad. Puede iniciar la marcha utilizando electricidad y recupera energía al frenar, reduciendo consumo y ruido en tráfico lento. No hay que conectarlo a un cargador ni aprender un funcionamiento especial.

El ASX no intenta ofrecer una conducción deportiva. La dirección ligera, la buena visibilidad y una suspensión cómoda hacen que resulte fácil desde el primer día. Ese carácter también ayuda en carretera, donde mantiene una respuesta previsible y un nivel de confort adecuado para viajes.

Los 22.050 euros anunciados incluyen la campaña comercial vigente y pueden estar sujetos a condiciones. Aun así, muestran hasta qué punto Mitsubishi ha ajustado su SUV de acceso.

El ASX destaca porque concentra muchas cualidades útiles dentro de un formato de unos 4,24 metros. Tiene un maletero adaptable, una segunda fila aprovechable, tecnología moderna y mecánicas para diferentes presupuestos. No busca impresionar con una cifra espectacular; prefiere hacer fáciles las pequeñas tareas que se repiten todos los días.