Coches y Motos 29 SEP 2026 - 03:34h.

El 3008 en su versión PHEV está muy cerca de ser un premium

El nuevo Peugeot 408 empieza a ser considerado como el más atractivo de Peugeot

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El Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 225 entra en un terreno ocupado durante años por los SUV premium. Ofrece hasta 97 kilómetros eléctricos, 225 CV y un interior dominado por una pantalla curva de 21 pulgadas, pero su precio al contado parte actualmente de 37.130 euros. Esa distancia económica frente a alternativas equivalentes de Audi y Volvo sostiene una comparación mucho más seria que la del emblema.

Su ventaja aparece en el uso familiar. Puede completar numerosos trayectos diarios sin gasolina, conserva un motor térmico para viajar y no sacrifica el maletero que se espera de un SUV de este tamaño. Para quien cargue con regularidad y valore el espacio, el Peugeot puede resolver las mismas necesidades por bastante menos dinero.

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Noventa y siete kilómetros que cambian la semana

La mecánica combina un motor de gasolina con la parte eléctrica y una transmisión automática e-DCS7. La potencia conjunta de 225 CV permite incorporarse o adelantar con solvencia, aunque el carácter favorece una entrega suave. En ciudad puede avanzar en silencio y con la respuesta inmediata propia de un eléctrico.

Los hasta 97 kilómetros WLTP son suficientes para cubrir varias jornadas cortas o un desplazamiento metropolitano completo. La cifra real cambia con temperatura, velocidad y climatización, pero ofrece un margen superior al de muchos híbridos enchufables de generaciones anteriores. Cuando termina la energía reservada, el coche continúa funcionando con gasolina sin imponer una parada de carga.

Ahí está su argumento frente a Audi y Volvo: la electrificación se utiliza a diario, no queda reducida a obtener la etiqueta Cero. Peugeot homologa entre 2,4 y 2,6 l/100 km en el ciclo ponderado, un dato que solo cobra sentido recargando la batería con frecuencia. Sin enchufe habitual, la versión híbrida convencional resulta más coherente.

Un maletero grande bajo una trasera inclinada

La carrocería adopta un techo que cae hacia el portón y un alerón flotante, pero mantiene una segunda fila espaciosa. El 3008 puede acoger a cinco pasajeros y anuncia hasta 588 litros de capacidad, una cifra muy aprovechable para maletas, carrito infantil o una compra grande. Sus formas exteriores no han obligado a convertirlo en un cupé incómodo.

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El frontal utiliza faros estrechos y tres trazos luminosos a cada lado. La parrilla parece deshacerse en pequeños puntos hacia la carrocería, mientras que las llantas grandes y los hombros traseros le dan presencia. Resulta fácil identificarlo como Peugeot sin que parezca una ampliación del modelo anterior.

La pantalla panorámica crea una cabina especial

El Panoramic i-Cockpit reúne instrumentación y multimedia en una superficie curva de 21 pulgadas colocada por encima del volante pequeño. La zona central incorpora accesos configurables para las funciones favoritas, reduciendo la necesidad de recorrer menús. Navegación conectada, asistentes y conectividad completan una presentación propia de un coche más caro.

Audi conserva una calidad de ajuste especialmente sólida y Volvo mantiene un ambiente muy particular. El 3008 responde con materiales agradables, una arquitectura interior más atrevida y una garantía Peugeot Care que puede ampliarse al realizar el mantenimiento en la red oficial. No necesita fingir que pertenece a una marca premium.

Su mérito está en ofrecer la parte útil de ese territorio: silencio diario, potencia suficiente, mucha tecnología y espacio familiar. Con casi cien kilómetros eléctricos y una tarifa que deja margen frente a sus rivales, Peugeot se lo pone realmente difícil a Audi y Volvo allí donde más importa, en la convivencia cotidiana y en el coste de obtenerla.