El Peugeot más bonito de los últimos años es de 2022

Coches y Motos 20 SEP 2026 - 10:04h.

El 408 evidencia que los crossover siguen siendo una opción top

Peugeot revisa el Peugeot 2008, uno de los SUV más bonitos de la marca, ahora a mejor precio

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Peugeot presentó el 408 en junio de 2022 y consiguió algo poco habitual: llevar a producción una carrocería que parecía diseñada para quedarse como prototipo de salón. Más de cuatro años después, sus formas siguen resultando especiales y cuesta encontrar otro Peugeot reciente con una silueta tan reconocible.

No es una berlina convencional, tampoco un SUV y ni siquiera encaja del todo como crossover. Mide 4,69 metros, tiene cinco puertas y un gran portón, pero su techo bajo y la enorme distancia visual entre el eje delantero y el parabrisas hacen que parezca mucho más deportivo.

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La vista lateral explica buena parte de su encanto

El 408 tiene un capó largo y una cabina desplazada visualmente hacia atrás. Las ruedas grandes y las protecciones inferiores añaden un toque de crossover, pero la altura contenida evita la sensación pesada de un SUV.

La línea del techo cae progresivamente hasta una trasera muy inclinada. Peugeot añade allí diferentes superficies y unas pequeñas piezas sobre el techo que canalizan el aire. Es una zona recargada, pero encaja con el carácter general del coche.

Delante, los faros son extremadamente finos y las luces diurnas descienden por el paragolpes. La parrilla parece integrarse alrededor del emblema mediante pequeñas piezas del mismo color, consiguiendo un frontal que se reconoce en segundos.

El interior también evita parecer convencional

El i-Cockpit coloca un volante pequeño y una instrumentación elevada frente al conductor. La pantalla central queda orientada ligeramente hacia el puesto de conducción y dispone de accesos configurables para las funciones utilizadas con frecuencia.

La calidad percibida es buena en las zonas principales y los acabados altos añaden materiales y tapicerías que acompañan bien al diseño exterior. Detrás hay más espacio del que la caída del techo podría sugerir gracias a una distancia entre ejes generosa.

El maletero cambia según la mecánica. Las versiones con menos componentes eléctricos aprovechan mejor la zona de carga, mientras que las enchufables pierden parte del volumen debido a la batería.

El diseño ha sobrevivido a la electrificación

La gama ha evolucionado desde su lanzamiento. Actualmente incluye una alternativa Hybrid de 145 CV con etiqueta ECO y cambio automático, versiones híbridas enchufables y el E-408 completamente eléctrico.

El eléctrico desarrolla 210 CV y homologa hasta aproximadamente 453 kilómetros WLTP. La batería queda integrada bajo el suelo sin modificar aquello que hace reconocible al coche, por lo que Peugeot ha podido electrificar el 408 sin convertirlo en otro modelo.

Ese detalle es importante. Muchos coches diseñados durante la transición eléctrica parecen haber envejecido rápidamente porque su aspecto estaba demasiado ligado a una moda concreta. Al 408 no le ha ocurrido.

Peugeot ha tenido modelos históricos preciosos, desde cupés de Pininfarina hasta deportivos muy especiales. El 408 juega en otro terreno y pertenece a otra época, pero dentro de la gama moderna tiene pocos rivales. Llegó en 2022 con una carrocería difícil de clasificar y cuatro años después sigue pareciendo uno de los Peugeot más atrevidos y atractivos de los últimos tiempos.