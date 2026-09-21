El Peugeot más bonito de la historia de la marca es de 2024

Coches y Motos 21 SEP 2026 - 07:02h.

La marca francesa siempre ha destacado por tener diseños rompedores

Peugeot revisa el Peugeot 2008, uno de los SUV más bonitos de la marca, ahora a mejor precio

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El Peugeot 408 es uno de esos coches que parecen más recientes de lo que realmente son. La marca francesa lo presentó mundialmente en junio de 2022 y comenzó su comercialización posteriormente, por lo que 2024 no corresponde al nacimiento del modelo. Lo que sí ocurrió en 2024 fue la ampliación de la familia con el E-408 completamente eléctrico.

La fecha del titular, por tanto, encaja con la llegada de esa nueva variante y no con la presentación original del 408. Y lo interesante es que la electrificación no cambió aquello que hacía especial al coche: una carrocería difícil de clasificar que continúa siendo una de las más llamativas de Peugeot.

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Una berlina que decidió no parecer una berlina

El 408 mide aproximadamente 4,69 metros, tiene cinco puertas y un gran portón trasero. Podría haberse convertido fácilmente en otra berlina familiar, pero Peugeot elevó ligeramente la carrocería, añadió grandes ruedas y protecciones oscuras y rebajó mucho el techo.

El frontal queda muy cerca del suelo. Los faros son extremadamente estrechos y las luces diurnas descienden por el paragolpes. La parrilla parece deshacerse alrededor del emblema mediante pequeñas piezas pintadas prácticamente del mismo tono que la carrocería.

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De perfil es todavía más especial. El capó parece largo, el parabrisas empieza bastante atrás y el techo cae progresivamente hasta una trasera muy inclinada. Las ruedas grandes ayudan a que sus casi 4,70 metros no produzcan una apariencia pesada.

La trasera tiene buena parte de la culpa

Es probablemente la zona más discutible y también la que más personalidad aporta. Los pilotos utilizan los conocidos tres trazos de Peugeot y quedan integrados dentro de una franja oscura. Alrededor aparecen numerosas líneas y pequeñas piezas aerodinámicas.

Podría haberse convertido en un conjunto excesivamente recargado, pero funciona porque el resto del coche también es atrevido. El 408 no tiene una zona espectacular acompañada por tres cuartas partes de carrocería convencional.

Dentro aparece el i-Cockpit de Peugeot. El pequeño volante queda situado por debajo de una instrumentación elevada y la pantalla central se acompaña de accesos configurables. Es una disposición diferente a la habitual y contribuye a que la experiencia tenga algo especial.

En 2024 llegó el eléctrico

El E-408 amplió la gama con una mecánica completamente eléctrica de 210 CV. Su batería permite homologar alrededor de 450 kilómetros WLTP, dependiendo de la configuración, una cifra suficiente para que el coche pueda utilizarse más allá de desplazamientos urbanos.

La gama también dispone de alternativas híbridas e híbridas enchufables. Peugeot ha podido ofrecer tecnologías muy diferentes sin modificar sustancialmente la carrocería, algo que demuestra hasta qué punto el diseño original estaba preparado para evolucionar.

La historia de Peugeot incluye auténticas joyas, especialmente entre sus antiguos cupés. Afirmar que un modelo moderno es el más bonito de todos ellos siempre será una declaración contundente. El 408, al menos, tiene argumentos para entrar en la conversación.

Y la versión eléctrica presentada en 2024 conserva exactamente aquello que lo hace especial: parece un coche conceptual que alguien decidió matricular sin suavizar demasiado sus formas.