El nuevo Peugeot parece un SUV premium alemán y muchos creen que es el coche más bonito que ha lanzado Peugeot

Coches y Motos 15 JUN 2026 - 18:33h.

Ya no hace falta ir a Mercedes, Audi o BMW para conseguir la máxima calidad

El nuevo Peugeot es, para muchos, el más bonito de la marca

Compartir







Durante mucho tiempo, quienes buscaban un SUV con aspecto sofisticado terminaban mirando hacia marcas alemanas. Sin embargo, Peugeot ha decidido cambiar las reglas del juego. El nuevo 3008 ya no parece simplemente un SUV generalista. Tiene una imagen mucho más exclusiva. Más moderna. Más cercana a modelos que cuestan varios miles de euros más.

Lo más llamativo es que Peugeot no se ha limitado a actualizarlo. Ha reinventado por completo uno de sus coches más importantes. El resultado es un modelo de 4,54 metros de largo, con una carrocería muy estilizada y una presencia que llama la atención incluso entre vehículos de segmentos superiores. Su distancia entre ejes de 2.739 mm permite además disfrutar de un habitáculo amplio y bien aprovechado.

Alta gama a precio de generalista

Pero el 3008 no vive únicamente de su diseño. También destaca por el equilibrio que ofrece en carretera. Es cómodo para viajar. Resulta agradable en ciudad. Y transmite una sensación de calidad superior a la que muchos esperan encontrar en un SUV de este precio. Además, cuenta con un maletero de 520 litros, suficiente para responder a las necesidades de la mayoría de familias.

PUEDE INTERESARTE Peugeot tiene una nueva maravilla

La versión más asequible apuesta por una mecánica microhíbrida de 145 CV. Utiliza un motor gasolina 1.2 turbo asociado a tecnología de 48 voltios. Gracias a ello obtiene la etiqueta ECO de la DGT. Está disponible desde 30.780 euros financiados. Una cifra especialmente competitiva teniendo en cuenta el tamaño, el equipamiento y la tecnología que incorpora.

Para quienes buscan reducir todavía más el gasto en combustible existe una alternativa especialmente interesante. El 3008 híbrido enchufable desarrolla 225 CV y puede recorrer hasta 87 kilómetros en modo eléctrico. Dispone de etiqueta CERO, acelera de 0 a 100 km/h en 7,8 segundos y homologa un consumo de apenas 2,4 l/100 km. Su precio arranca en 37.630 euros.

También hay una versión completamente eléctrica

La gama también incluye una versión completamente eléctrica. Desarrolla 210 CV y 345 Nm de par máximo. Está alimentada por una batería de 78 kWh que le permite superar los 526 kilómetros de autonomía WLTP. Una cifra que lo convierte en un serio rival para muchos SUV eléctricos de referencia. Parte desde 42.530 euros.

Vamos con el equipamiento. Incluso los acabados básicos incluyen cámara trasera de 180 grados, climatizador bizona, acceso sin llave, faros LED, asistentes de conducción avanzados y el sistema multimedia PEUGEOT i-Connect. Por todo ello, el nuevo Peugeot 3008 se ha convertido en uno de los lanzamientos más importantes de la marca. Y para muchos conductores, también en el coche más atractivo que Peugeot ha fabricado en mucho tiempo.