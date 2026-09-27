Coches y Motos 27 SEP 2026 - 06:38h.

El 208 en su versión EV es una de las mejores opciones de su categoría

El nuevo Peugeot tiene uno de los diseños más bonitos que ha firmado Peugeot y supera a SUV mucho más caros

Compartir







El Peugeot E-208 demuestra que un eléctrico urbano puede tener autonomía suficiente para salir de la ciudad sin convertirse en un coche grande. Su versión más capaz alcanza 433 kilómetros WLTP, desarrolla 156 CV y conserva una carrocería de poco más de cuatro metros. Es una combinación difícil de encontrar cuando además se busca un diseño con personalidad.

Opel dispone de alternativas técnicamente próximas y MINI juega con una imagen todavía más emocional. El Peugeot encuentra un punto intermedio especialmente interesante: suficiente autonomía, un interior diferente y una carrocería práctica de cinco puertas.

PUEDE INTERESARTE Peugeot recupera el clásico de los 90

Hasta 433 kilómetros dentro de un utilitario

La gama eléctrica ofrece dos configuraciones principales. La versión de 136 CV utiliza una batería de 50 kWh y homologa hasta 363 kilómetros WLTP. Es suficiente para la mayoría de desplazamientos cotidianos y permite afrontar recorridos interurbanos sin estar cargando constantemente.

Por encima aparece el E-208 de 156 CV. Su batería tiene 51 kWh brutos —48,1 kWh útiles según la documentación de la marca— y alcanza hasta 433 kilómetros WLTP. El consumo homologado puede quedarse alrededor de 14 kWh/100 km.

En corriente continua, Peugeot anuncia aproximadamente 27 minutos para pasar del 20 al 80 % en la versión más capaz. No pretende competir con eléctricos de arquitectura de 800 voltios, pero permite recuperar suficiente autonomía durante una parada normal en carretera.

Sigue siendo uno de los utilitarios que mejor entra por los ojos

El frontal utiliza unos faros muy finos y tres trazos verticales de luz en los extremos. La parrilla cerrada se integra mediante pequeñas piezas del color de la carrocería y el nuevo escudo de Peugeot queda colocado en el centro.

Detrás vuelven a aparecer las tres garras, esta vez iluminadas en rojo. El techo bajo, las ruedas grandes en relación con la carrocería y unos pasos de rueda ligeramente marcados consiguen que el E-208 tenga una presencia poco habitual entre coches urbanos.

Peugeot ofrece además siete colores, incluyendo tonos llamativos como Amarillo Águeda o Azul Vértigo. Le sientan especialmente bien porque refuerzan precisamente aquello que diferencia al coche de propuestas más sobrias.

Tecnología útil sin convertirlo en un coche enorme

Dentro aparece el conocido i-Cockpit, con volante pequeño e instrumentación elevada. La disposición requiere encontrar correctamente la postura, pero aporta una sensación diferente a la de un utilitario convencional.

La pantalla central integra navegación y conectividad, mientras que determinadas funciones mantienen accesos directos. Los acabados superiores añaden iluminación ambiental, materiales más cuidados y asistentes propios de coches de mayor tamaño.

El E-208 también incluye una garantía para la batería de ocho años o 160.000 kilómetros y Peugeot Care puede ampliar la cobertura del vehículo bajo las condiciones de mantenimiento establecidas.

MINI puede ofrecer una imagen todavía más exclusiva y Opel comparte buena parte de la tecnología del grupo. El Peugeot reúne hasta 433 kilómetros, 156 CV y cinco puertas dentro de una carrocería especialmente atractiva. Esa mezcla de autonomía, tamaño y diseño explica por qué sigue siendo uno de los eléctricos urbanos más difíciles de ignorar.