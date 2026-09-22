Más elegante, barato y, para algunos, incluso mejor que el BYD Dolphin

Coches y Motos 22 SEP 2026 - 21:20h.

Opel tiene un compacto interesante como alternativa al modelo chino

El nuevo BYD es, para muchos, el menos atractivo

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El Opel Astra y el BYD Dolphin representan dos maneras muy distintas de comprar un compacto. El modelo chino apuesta exclusivamente por la electricidad, mientras que el alemán ofrece gasolina, hibridación y una carrocería familiar además de la variante de cinco puertas. Esa amplitud permite que el Astra encaje mejor en la vida de conductores que todavía no quieren depender de un punto de carga.

También puede resultar más barato. En septiembre de 2026, el Astra de gasolina se ofrece al contado desde alrededor de 22.400 euros, una cantidad claramente inferior a la tarifa de acceso habitual del Dolphin. La comparación cambia al aplicar ayudas al eléctrico, pero el Opel mantiene una ventaja sencilla: su precio no depende de subvenciones destinadas a modelos de batería.

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Un compacto con proporciones especialmente logradas

El Astra actual abandonó las formas redondeadas de generaciones anteriores. Su frontal utiliza una superficie negra denominada Vizor que une visualmente los faros, la parrilla y el emblema. El capó es bajo, las líneas son rectas y la carrocería transmite una presencia más cercana a la de un coche de categoría superior.

De perfil conserva las proporciones clásicas de un compacto europeo. El techo no se eleva artificialmente, los voladizos están contenidos y las ruedas quedan bien encajadas dentro de los pasos de rueda. Los acabados superiores pueden añadir una pintura bitono que refuerza ese aspecto limpio sin convertirlo en algo excesivamente llamativo.

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El Dolphin tiene una imagen más desenfadada y urbana. El Astra resulta más elegante para quien prefiera un coche discreto, bajo y con un diseño capaz de envejecer bien. También dispone de una carrocería Sports Tourer para quienes necesiten bastante más capacidad de carga.

Más cómodo cuando llega un viaje largo

El habitáculo está dominado por dos pantallas integradas dentro de una misma superficie. Opel conserva, además, teclas físicas para las funciones utilizadas con mayor frecuencia. La postura de conducción es baja y los asientos disponibles con certificación AGR están pensados para reducir el cansancio durante recorridos prolongados.

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El maletero de las versiones convencionales ofrece alrededor de 420 litros, superando al BYD. Las formas regulares y el portón ancho facilitan aprovechar esa capacidad, mientras que las plazas posteriores admiten a dos adultos con comodidad razonable.

En carretera aparece otra de sus fortalezas. La dirección responde con precisión y la suspensión mantiene bien controlada la carrocería sin volverse incómoda. El Dolphin funciona especialmente bien en ciudad por su silencio y suavidad, pero el Astra transmite un aplomo superior cuando se acumulan kilómetros por autopista.

Una gama que se adapta al conductor

La oferta incluye un gasolina de acceso, un híbrido de 145 CV y versiones eléctricas. El híbrido aporta cambio automático, etiqueta ECO y la posibilidad de recorrer determinadas fases con el motor térmico apagado sin necesidad de enchufar el coche.

El Astra Electric desarrolla 156 CV y utiliza una batería de 54 kWh. Sin embargo, su tarifa es mucho más elevada que la del gasolina, por lo que la ventaja económica del Opel aparece principalmente en las versiones de combustión e híbridas.

El BYD Dolphin continúa siendo recomendable para quien pueda cargar en casa y quiera circular siempre en eléctrico. El Astra tiene argumentos para ser mejor como coche único: ofrece más posibilidades mecánicas, un maletero mayor, mejor adaptación a los viajes y una imagen especialmente elegante. Además, su versión más asequible cuesta varios miles de euros menos sin contar subvenciones futuras.