Coches y Motos 20 SEP 2026 - 18:53h.

El C-HR+ amplía la gama de eléctricos de Toyota

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

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El Toyota C-HR+ es probablemente el eléctrico que la marca necesitaba para dejar de competir únicamente mediante confianza y garantía. La versión Advance desarrolla 224 CV, utiliza una batería de 77 kWh y alcanza hasta 607 kilómetros WLTP. Todo ello con un precio al contado que Toyota sitúa actualmente alrededor de 36.000 euros.

Es una combinación especialmente fuerte porque no obliga a escoger entre autonomía y prestaciones. El C-HR+ tiene suficiente batería para viajar, potencia de sobra para el día a día y una carrocería familiar que evita las limitaciones de algunos eléctricos diseñados principalmente para ciudad.

Seiscientos kilómetros ya son palabras mayores

Los 607 kilómetros homologados de la versión Advance colocan al Toyota en cifras que hace poco estaban reservadas a eléctricos considerablemente más caros. Incluso admitiendo que la autonomía real en autopista será inferior, existe margen suficiente para viajar sin encadenar paradas constantemente.

La batería admite carga rápida y Toyota anuncia aproximadamente 28 minutos para pasar del 10 al 80 % bajo condiciones adecuadas. En corriente alterna puede utilizar 11 kW y determinadas configuraciones llegan a 22 kW.

La versión Spirit añade tracción total y eleva la potencia hasta 343 CV. Acelera de 0 a 100 km/h en 5,2 segundos y homologa hasta 501 kilómetros, sacrificando algo de alcance a cambio de unas prestaciones muy serias.

Más coche que el C-HR híbrido

El “+” del nombre tiene sentido. La carrocería es mayor que la del C-HR convencional y la distancia entre ejes deja unas plazas posteriores bastante más aprovechables.

El diseño conserva una silueta deportiva, pero el techo no cae de una forma tan radical como para arruinar la habitabilidad. El frontal cerrado y los faros estrechos encajan con la nueva familia eléctrica de Toyota, mientras que los pilotos posteriores aportan personalidad.

Dentro hay una gran pantalla multimedia y una instrumentación digital sencilla. Toyota no intenta construir un salón tecnológico lleno de animaciones; la prioridad está en que los controles resulten fáciles de comprender.

Un precio que obliga a los premium a justificar la diferencia

La promoción actual sitúa el C-HR+ Advance de 77 kWh en 36.375 euros al contado bajo las condiciones publicadas por Toyota. La oferta financiada utiliza una cantidad inferior, pero genera intereses y debe analizarse mediante el coste total.

BMW y Audi ofrecen interiores más sofisticados y mayores posibilidades de personalización. Sin embargo, cuando se comparan autonomía, potencia y equipamiento, el Toyota obliga a preguntarse cuánto se está pagando realmente por ese salto premium.

También cuenta con una red comercial enorme y la experiencia posventa de Toyota, algo que tiene especial importancia para quien compre su primer eléctrico.

El C-HR+ está equilibrado precisamente porque no basa toda su propuesta en una cifra espectacular. Tiene 224 CV, más de 600 kilómetros potenciales, recarga suficientemente rápida y espacio familiar. Si el objetivo es obtener mucha capacidad eléctrica sin entrar en tarifas premium, Toyota acaba de colocar una alternativa realmente seria sobre la mesa.