Coches y Motos 11 MAY 2026 - 05:32h.

La opción ideal para todos los públicos y un icono de la marca alemana

Los GSE de Opel regresan, pero de la mano de un modelo sorprendente

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El Opel Astra atraviesa una de las etapas más importantes de su historia. El compacto alemán cambió radicalmente en su última generación. Ahora tiene un diseño mucho más moderno. Más tecnológico. Y más atractivo que en generaciones anteriores. Todo ello en un momento de transición hacia la electrificación que marcará un antes y un después en el sector del automóvil.

El último Astra transmite una imagen más elegante y deportiva. El frontal Opel Vizor, los faros afilados y las proporciones más bajas le dan mucha personalidad. Para muchos, es el Opel más bonito jamás fabricado.

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Con 4,37 metros de largo y una batalla de 2,67 metros, ofrece un buen equilibrio entre espacio y agilidad. El maletero de 422 litros, ampliable hasta 1.339 litros, resulta además muy práctico. Y compite con duros rivales como el Toyota Corolla, el Volkswagen Golf o el Seat León. No lo tiene fácil.

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El Opel Astra, en opciones para todos los gustos

Además, mantiene precios muy competitivos. La versión de acceso utiliza un motor 1.2 gasolina MHEV de 145 CV y 230 Nm de par. Asociado a un cambio automático y tracción delantera. Hace el 0 a 100 en 9,7 segundos, alcanza 210 km/h y homologa solo 4,8 l/100 km. Opel lo anuncia desde 24.650 euros, tanto al contado como financiado.

El acabado Edition ya incorpora una dotación muy completa. Incluye llantas de aleación de 16 pulgadas, climatizador automático, sensores delanteros y traseros y el sistema Pure Panel con doble pantalla digital de 10 pulgadas.

También suma control de crucero adaptativo, arranque por botón, faros ECO LED y múltiples asistentes de conducción. Todo acompañado por una presentación interior más cuidada que antes.

Una gama basada en la electrificación

Por encima aparece una interesante versión híbrida enchufable PHEV. Combina un motor gasolina 1.6 y un sistema eléctrico para alcanzar 180 CV y 230 Nm. Hace el 0 a 100 en 7,6 segundos, llega a 225 km/h y consume solo 2,2 l/100 km. Además, homologa hasta 83 kilómetros de autonomía eléctrica y cuenta con la etiqueta CERO de la DGT. Su precio parte desde 35.000 euros.

Y coronando la gama, aparece también una versión totalmente eléctrica de 156 CV y hasta 454 kilómetros de autonomía, desde 34.000 euros. Y todo ello sin olvidar el diésel de 130 CV. Por 26.100 euros no es en absoluto para quienes no necesitan etiquetas ECO.