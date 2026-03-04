Más carismático que el Opel Astra y con mejor equipamiento para el compacto más bonito

Coches y Motos 04 MAR 2026 - 08:50h.

Calidad premium, diseño muy elegante, máxima eficiencia y precio de generalista

El nuevo Mazda es, para muchos, el más bonito de la marca

Compartir







El Mazda3 es uno de esos compactos que entran por los ojos. Su diseño fluido. Sus proporciones equilibradas. Su personalidad marcada. Muchos lo consideran más carismático que iconos como el Opel Astra. Y también uno de los más bonitos del segmento.

Este compacto japonés mide 4.460 mm de largo, 1.795 mm de ancho y 1.435 mm de alto. La batalla alcanza los 2.725 mm. Su peso se sitúa en 1.492 kg. El maletero ofrece 351 litros, ampliables hasta 1.026 litros. Es práctico. Y bien aprovechado.

PUEDE INTERESARTE El Mazda 6e es un dolor de cabeza

Un compacto de carácter premium con precio de generalista

El Mazda3 compite con pesos pesados como el Mercedes-Benz Clase A, el Audi A3, el BMW Serie 1 o el Toyota Corolla. Frente a ellos, destaca por su calidad percibida y comportamiento dinámico. La conducción es precisa. Refinada. Muy equilibrada. Y, además, sui versión de acceso está de oferta. Vamos por partes.

PUEDE INTERESARTE Seguramente no lo conoces, pero este Mazda es un chollo

Esta variante en promoción monta el motor 2.5 e-Skyactiv-G de gasolina. Desarrolla 140 CV y 238 Nm de par máximo. Se asocia a un cambio manual de 6 velocidades y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,5 segundos. Alcanza 206 km/h. El consumo medio es de 5,9 l/100 km y las emisiones son de 133 g/km.

El Mazda3 está de oferta en marzo

El precio arranca en 26.265 euros al contado o 25.565 euros financiados. Si escoges esta opción te quedan cuotas de 149 euros al mes. Unas cifras competitivas para el nivel de tecnología y acabados que ofrece. No es el más barato. Pero sí uno de los más completos.

El acabado Prime-Line ya viene muy equipado. Incluye llantas de 16 pulgadas, faros LED con nivelación automática y pantalla central de 10,25 pulgadas con sistema Mazda Connect. También integra Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos y asistente por voz ALEXA.

A todo ello suma control de crucero adaptativo por radar desde 0 km/h, sensor de aparcamiento trasero y retrovisores eléctricos calefactados. El Mazda3 combina diseño, tecnología y eficiencia en un conjunto muy atractivo. Un compacto que no necesita exagerar para destacar.