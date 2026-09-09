Más cómodo y, para muchos, una alternativa accesible al BMW X1, con más espacio y una enorme versatilidad

Coches y Motos 09 SEP 2026 - 21:10h.

Este Skoda no es premium, pero acaba siendo una compra mucho más inteligente

La BMW deportiva más bonita no la fabrica BMW

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El BMW X1 se ha convertido en una de las referencias entre los SUV compactos premium, pero su precio puede alejarlo de muchos compradores. Para quienes prioricen espacio, comodidad y practicidad antes que el logotipo del frontal existe una alternativa considerablemente más económica dentro del Grupo Volkswagen: el Skoda Karoq.

El modelo checo lleva años aplicando una fórmula especialmente racional. No intenta destacar mediante diseños extravagantes ni enormes despliegues tecnológicos. Su objetivo consiste en ofrecer un coche amplio, fácil de conducir y preparado para cumplir prácticamente cualquier función familiar.

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Y aunque juega oficialmente en una categoría diferente al BMW, sus dimensiones y su planteamiento hacen que pueda convertirse en una alternativa perfectamente válida para determinados compradores.

Mucho espacio en apenas 4,38 metros

Una de las mayores virtudes del Skoda Karoq aparece cuando se relacionan sus dimensiones exteriores con el espacio disponible.

Mide aproximadamente 4,38 metros de longitud, una cifra que permite utilizarlo cómodamente en ciudad y encontrar aparcamiento con relativa facilidad.

Sin embargo, el maletero alcanza aproximadamente 521 litros. Es una cifra excelente teniendo en cuenta su tamaño y constituye uno de los argumentos que tradicionalmente han caracterizado a Skoda.

La marca checa tiene una gran capacidad para aprovechar cada centímetro del vehículo. El habitáculo ofrece cinco plazas utilizables y múltiples soluciones destinadas a facilitar la vida cotidiana.

Ese enfoque práctico puede resultar mucho más importante para una familia que determinados elementos de diseño o acabados especialmente sofisticados.

Una gama amplia para quienes todavía no quieren electrificarse

Mientras muchos competidores están reduciendo drásticamente su oferta de motores tradicionales, el Karoq continúa disponible con alternativas de gasolina y diésel.

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Dependiendo de la configuración encontramos potencias que van aproximadamente desde los 115 hasta los 190 CV. Esto permite elegir desde versiones sencillas orientadas a un uso cotidiano hasta configuraciones considerablemente más potentes.

También existen alternativas especialmente interesantes para conductores que realizan muchos kilómetros anuales por autopista y todavía encuentran ventajas claras en una mecánica diésel.

Los consumos pueden bajar de los cinco litros cada 100 kilómetros en determinadas configuraciones homologadas, aunque evidentemente dependerán del motor y las condiciones de utilización.

Su principal punto débil frente a algunos rivales modernos aparece precisamente en la electrificación, ya que la gama actual no ofrece el abanico de opciones híbridas que encontramos en modelos más recientes.

Una diferencia de precio difícil de ignorar

El precio puede terminar siendo el argumento definitivo. Aunque la tarifa oficial del Karoq supera los 34.000 euros en determinadas versiones, existen promociones que pueden situar el acceso alrededor de los 25.900 euros bajo condiciones específicas.

La diferencia frente a un SUV premium como el BMW X1 puede ser muy considerable. Evidentemente, el BMW ofrece una calidad percibida superior, una gama electrificada mucho más avanzada y una imagen de marca que Skoda no pretende igualar.

Pero si eliminamos estos factores y analizamos exclusivamente lo que necesita una familia, el Karoq empieza a tener muchísimo sentido.

Ofrece un maletero enorme para su tamaño, buen espacio interior, motores conocidos, una conducción confortable y un precio bastante más accesible.

No es el SUV más novedoso del mercado y precisamente eso puede jugar a su favor. Es un producto maduro, sencillo y extraordinariamente funcional.

Para quien busque un coche cómodo y versátil sin necesidad de pagar el sobreprecio asociado a una marca premium, el Skoda Karoq continúa siendo una de esas alternativas que merece mucho más reconocimiento del que habitualmente recibe.