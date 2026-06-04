El modelo que desafía al Skoda Karoq con más espacio, eficiencia y estilo

Coches y Motos 04 JUN 2026 - 21:51h.

El nuevo Tiguan sigue situándose un escalón por encima respecto al SUV checo

Skoda tiene un nuevo modelo tan bonito que no parece de Skoda

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El segmento de los SUV compactos continúa siendo uno de los más disputados del mercado europeo. Los fabricantes han convertido esta categoría en una prioridad estratégica debido a la enorme demanda de vehículos capaces de combinar comodidad, espacio interior, tecnología y una imagen atractiva. Entre los modelos más reconocidos destaca el Skoda Karoq, una propuesta que durante años ha conquistado a numerosos compradores gracias a su practicidad y equilibrio. Sin embargo, la evolución del mercado ha dado paso a rivales cada vez más completos.

Uno de los nombres que más fuerza ha ganado en esta batalla es el Volkswagen Tiguan. El SUV alemán ha experimentado una profunda transformación que le permite presentarse como una alternativa especialmente sólida para quienes buscan un vehículo familiar moderno sin renunciar a la eficiencia y al confort. Su última generación supone un importante salto adelante en prácticamente todos los apartados.

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Volkswagen ha trabajado para perfeccionar una fórmula que ya gozaba de una excelente reputación. El resultado es un modelo que combina una mayor presencia visual, un habitáculo más avanzado y una oferta mecánica adaptada a las nuevas exigencias de movilidad. Todo ello convierte al Tiguan en uno de los referentes de su categoría.

Más espacio y una calidad percibida superior

Uno de los principales argumentos del Volkswagen Tiguan es su habitabilidad. El modelo ha sido desarrollado con un claro enfoque familiar, ofreciendo un espacio interior que se sitúa entre los más generosos del segmento. Las plazas traseras permiten viajar cómodamente a varios ocupantes, mientras que la capacidad de carga responde con solvencia a las necesidades habituales de una familia.

El maletero constituye uno de los apartados donde más destaca. Su volumen permite afrontar viajes largos y transportar equipaje con facilidad, una característica especialmente valorada por quienes utilizan el vehículo como principal medio de transporte para actividades cotidianas y desplazamientos vacacionales.

La evolución del interior también resulta evidente desde el primer momento. Volkswagen ha apostado por una presentación más moderna y tecnológica, incorporando superficies digitales de gran tamaño y un diseño orientado a mejorar la experiencia de uso. La sensación de calidad se percibe tanto en los materiales como en los ajustes, reforzando el posicionamiento del modelo dentro del segmento.

Llama especialmente la atención la mejora en la percepción de refinamiento. El cuidado por los detalles y la atención prestada a la ergonomía permiten que el conductor y los pasajeros disfruten de un entorno cómodo y agradable durante cualquier trayecto. Esta evolución representa uno de los aspectos más importantes de la nueva generación.

Tecnología avanzada y motores más eficientes

La oferta tecnológica constituye otro de los pilares fundamentales del Volkswagen Tiguan. El SUV incorpora una nueva generación de sistemas multimedia que mejoran la conectividad y simplifican el acceso a las diferentes funciones del vehículo. Las pantallas digitales adquieren un papel protagonista y permiten gestionar múltiples parámetros de forma intuitiva.

Los asistentes a la conducción también han evolucionado de manera significativa. El modelo incorpora sistemas destinados a incrementar la seguridad y reducir la carga de trabajo del conductor, especialmente en recorridos largos y situaciones de tráfico intenso. Estas tecnologías contribuyen a mejorar el confort y sitúan al Tiguan entre los SUV más avanzados de su categoría.

En el apartado mecánico, Volkswagen ha desarrollado una gama orientada a maximizar la eficiencia. Las versiones híbridas y electrificadas adquieren una importancia creciente dentro de la oferta, permitiendo reducir consumos y emisiones sin comprometer las prestaciones. Esta estrategia responde a las demandas actuales del mercado y a las exigencias normativas cada vez más estrictas.

La conducción continúa siendo una de sus grandes fortalezas. El Tiguan ofrece una respuesta equilibrada que combina estabilidad, confort y precisión. Su comportamiento resulta especialmente convincente tanto en entornos urbanos como en carretera, donde destaca por su calidad de rodadura y por un aislamiento acústico que contribuye a crear una experiencia más refinada.

La combinación de espacio, tecnología, eficiencia y confort convierte al Volkswagen Tiguan en uno de los rivales más completos dentro del segmento SUV compacto. Su evolución le permite competir con ventaja frente a numerosos modelos de la categoría y consolidarse como una de las opciones más atractivas para quienes buscan un vehículo familiar moderno, versátil y preparado para afrontar las necesidades de la movilidad actual.