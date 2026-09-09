Aprilia democratiza una de las trail más atractivas, que se puede conducir con carné de coche

Coches y Motos 09 SEP 2026 - 12:12h.

La parte ciclo es de lo más llamativa, con componentes de gran calidad

La nueva Aprilia es la deportiva más bonita del catálogo

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En Aprilia han acercado para todos los públicos una trail que se puede conducir en caso de que solamente tengas el carné de coche, lo que la convierte en una de las opciones más atractivas del catálogo. Está enfocada para su uso off road, y para un público más joven, y esto hace que la RX 125 sea una de las mejores compras que se pueden hacer en caso de que desees iniciarte en este mundo. Además, le han realizado un descuento muy interesante.

Entre las novedades que ha recibido recientemente, se encuentran la homologación Euro 5+, la iluminación LED, el diseño de los plásticos o la instrumentación digital, lo que hace de esta moto una opción muy interesante. La parte ciclo es de lo más llamativa, con componentes de gran calidad, para hacer de esta moto una opción ideal para disfrutar de las rutas fuera del asfalto. Y en el apartado estético, hay pocas motos más bonitas que esta.

En su interior, se esconde un propulsor de 125 centímetros cúbicos de cilindrada, que declara una potencia de 15 CV, con refrigeración líquida y cuatro válvulas, que garantiza una excelente respuesta desde bajo y medio régimen, así como un consumo de combustible muy ajustado. En el apartado tecnológico también se ha trabajado bastante para ofrecer un panel de instrumentos totalmente digital, que te proporcione toda la información que se necesita.

La Aprilia RX 125 tiene un descuento de 500 euros

Algo que sin duda motiva mucho a querer conseguir la Aprilia RX 125 es que le han colocado un precio muy interesante, ya que únicamente te hará falta desembolsar un total de 4.000 euros para conseguirla, tras haber recibido un descuento de 500 euros. No lo pienses y aprovecha esta oportunidad antes de que sea demasiado tarde.