Más bonito, barato y, para algunos, mejor que el Toyota Corolla

Coches y Motos 09 SEP 2026 - 10:38h.

Citroën tiene un 'todo en uno' que le puede robar ventas al modelo japonés

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

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El Toyota Corolla continúa siendo una de las grandes referencias entre los compactos electrificados, pero eso no significa que sea la única opción interesante. Citroën dispone actualmente de una alternativa que juega sus cartas de manera diferente y que, especialmente por precio, puede resultar mucho más atractiva para determinados compradores.

Se trata del Citroën C4 X Hybrid, un automóvil difícil de encasillar porque combina elementos propios de un compacto, una berlina y un crossover. Precisamente esa personalidad constituye uno de sus principales argumentos frente a modelos mucho más tradicionales.

Y existe otro factor fundamental: determinadas promociones permiten acceder a este modelo por alrededor de 20.100 euros bajo condiciones específicas, situándolo considerablemente por debajo de numerosos rivales electrificados.

Un diseño que se aleja completamente de lo convencional

El C4 X es uno de esos coches que difícilmente se confunden con otro. Citroën ha utilizado una carrocería con una trasera alargada y una posición ligeramente elevada para crear una especie de berlina crossover.

Puede gustar más o menos, pero aporta personalidad. Frente al planteamiento mucho más conservador del Toyota Corolla, el Citroën intenta conquistar a quienes quieren un coche familiar sin terminar recurriendo nuevamente al típico SUV.

El acabado Plus asociado a algunas de las promociones disponibles incorpora además un equipamiento bastante completo. Cuenta con faros LED, pantalla táctil de 10 pulgadas, compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, climatización automática bizona, sensores traseros de aparcamiento y cámara posterior.

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A ello se añaden diferentes asistentes de seguridad, como el aviso de cambio involuntario de carril, frenada automática de emergencia o reconocimiento de límites de velocidad.

Una mecánica híbrida con 145 CV y etiqueta ECO

Otro de los puntos importantes aparece bajo el capó. El Citroën C4 X Hybrid utiliza un motor de gasolina 1.2 turbo asociado a un sistema híbrido de 48 voltios.

El conjunto desarrolla 145 CV y 230 Nm de par máximo y está conectado a una transmisión automática de doble embrague y seis relaciones. La potencia llega a las ruedas delanteras.

No estamos ante un híbrido autorrecargable con exactamente el mismo funcionamiento que el Toyota Corolla, pero la electrificación permite al Citroën obtener la etiqueta ECO de la DGT.

Eso supone ventajas especialmente interesantes para quienes circulan habitualmente por grandes ciudades, además de contribuir a contener el consumo frente a una mecánica exclusivamente de gasolina.

El precio puede convertirse en su argumento definitivo

Citroën juega además con una ventaja fundamental: el precio. Las promociones pueden situar determinadas unidades del C4 X Hybrid Plus alrededor de los 20.100 euros, aunque para conseguir esa cifra es necesario cumplir las correspondientes condiciones comerciales.

La diferencia respecto a un Toyota Corolla equivalente puede ser considerable, hasta el punto de convertirse en el argumento definitivo para muchos compradores.

Evidentemente, el Corolla conserva ventajas importantes. Toyota cuenta con una enorme experiencia en sistemas híbridos y su modelo sigue siendo una referencia por eficiencia, fiabilidad y facilidad de utilización.

Sin embargo, el Citroën responde con una personalidad estética mayor, un elevado nivel de confort y, especialmente, un precio muy competitivo.

Por eso hablar de que sea mejor que el Corolla dependerá de las prioridades de cada conductor. Si el objetivo principal es disponer de un automóvil electrificado, automático, cómodo y con etiqueta ECO gastando lo mínimo posible en la compra, el C4 X Hybrid tiene argumentos de sobra para convertirse en una de las alternativas más interesantes del momento.