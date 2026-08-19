Ni Nissan Qashqai ni Toyota Corolla Cross, el SUV que gana cada vez más adeptos entre quienes buscan calidad

Coches y Motos 19 AGO 2026 - 19:41h.

Este SUV checo es una alternativa interesante

El nuevo Nissan es, para muchos, la mayor maravilla

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El Nissan Qashqai y el Toyota Corolla Cross son dos de los SUV que primero vienen a la cabeza cuando se busca un modelo familiar, pero el mercado ofrece alternativas que pueden resultar incluso más interesantes. El Skoda Karoq es una de ellas y juega sus principales cartas en terrenos muy concretos: calidad, espacio interior, capacidad de maletero y una gama de motores pensada para diferentes perfiles.

El modelo checo no busca sorprender con un diseño especialmente llamativo. Su filosofía es mucho más racional. Es un SUV pensado para quienes quieren un coche cómodo para el día a día, suficientemente compacto para ciudad y, al mismo tiempo, espacioso para convertirse en el vehículo principal de una familia.

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Más de 500 litros de maletero

El Skoda Karoq mide alrededor de 4,39 metros de longitud, situándose de lleno en el segmento de los SUV compactos. Su carrocería aprovecha muy bien estas dimensiones gracias a unas formas relativamente cuadradas que favorecen la habitabilidad.

Las plazas delanteras ofrecen una buena sensación de amplitud, mientras que la segunda fila permite acomodar correctamente a pasajeros adultos. Algunas versiones pueden disponer además del sistema VarioFlex, que aumenta considerablemente las posibilidades de configuración del interior.

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El maletero es uno de sus grandes argumentos. Cuenta con unos 521 litros de capacidad en las versiones convencionales, una cifra que permite transportar sin problemas el equipaje de una familia. Al abatir los asientos traseros, el volumen disponible aumenta considerablemente.

Skoda añade además sus conocidas soluciones Simply Clever, pequeños elementos prácticos diseñados para facilitar el uso cotidiano del vehículo.

Motores de hasta 150 CV y mucha calidad

La gama mecánica ofrece diferentes posibilidades. Entre las opciones de gasolina aparece el motor 1.0 TSI con 115 CV, suficiente para quienes realizan principalmente desplazamientos urbanos y recorridos tranquilos por carretera.

Un escalón por encima se encuentra el 1.5 TSI de 150 CV, una alternativa especialmente equilibrada para quienes utilizan el Karoq habitualmente para viajar. Dependiendo de la versión, también puede combinarse con la transmisión automática DSG.

El Karoq mantiene además opciones diésel, algo cada vez menos habitual y que puede resultar interesante para conductores que recorren muchos kilómetros anualmente.

A todo ello se suma una calidad interior que constituye uno de sus principales argumentos. La presentación es sobria, pero los ajustes transmiten solidez y los mandos están distribuidos de manera sencilla.

Una alternativa diferente al Nissan Qashqai

Frente a rivales como el Nissan Qashqai o el Toyota Corolla Cross, el Karoq tiene un planteamiento menos centrado en la electrificación. A cambio, ofrece una fórmula tradicional que puede encajar perfectamente con quienes priorizan espacio, calidad y practicidad.

El equipamiento disponible incluye instrumentación digital, sistema multimedia, conectividad para smartphones, sensores de aparcamiento, climatización y diferentes asistentes a la conducción.

Además, las promociones permiten reducir considerablemente su precio respecto a la tarifa oficial, aumentando su atractivo frente a sus principales competidores.

Con 521 litros de maletero, cinco plazas, motores de hasta 150 CV y una buena calidad de construcción, el Skoda Karoq demuestra que no hace falta recurrir automáticamente a los SUV más vendidos. Es una alternativa menos llamativa, pero precisamente su equilibrio puede ser el argumento que termine convenciendo a quienes buscan un SUV familiar para muchos años.