Coches y Motos 14 ABR 2026 - 16:53h.

Un tapado entre los generalistas baratos a tener muy en cuenta

La alternativa al Skoda Kamiq es mucho más atractiva

Compartir







El Skoda Karoq se ha consolidado como una de las alternativas más inteligentes del segmento. Un SUV práctico. Muy equilibrado. Y pensado para quienes buscan funcionalidad real. Frente al Nissan Qashqai, juega una carta clave: ser más accesible sin renunciar a lo importante.

A nivel de dimensiones, ofrece 4.382 mm de largo y una batalla de 2.638 mm. Mientras que el maletero alcanza 521 litros, ampliables hasta 1.630 litros. Es ideal para familias. Para viajar. Y para el día a día. Y entre sus rivales destacan el Seat Ateca, del que es primo hermano, el Dacia Duster o el MG ZS.

PUEDE INTERESARTE Skoda tiene un nuevo modelo tan bonito que no parece de Skoda

Un SUV perfecto para el día a día, y también para mucho más

En diseño, apuesta por la sobriedad. Pero no es aburrido. Tiene una imagen moderna. Con líneas limpias. Y detalles cuidados. No busca destacar por extravagancia. Lo hace por coherencia. Y eso convence a muchos compradores.

PUEDE INTERESARTE Skoda convierte el Fabia en un deportivo

Toca hablar del precio. Arranca desde 25.450 euros financiados. O 27.434 euros al contado. Es una cifra muy competitiva. Especialmente si se compara con el Qashqai, que parte desde 26.475 euros. Aquí el Karoq marca diferencias claras.

Una fórmula sencilla pero muy eficaz

Bajo el capó, la versión de acceso monta el conocido motor 1.0 TSI. Entrega 115 CV y 200 Nm de par. Está asociado a un cambio manual de 6 velocidades. Y tracción delantera. Es un conjunto sencillo. Pero eficiente.

Las prestaciones son correctas. Acelera de 0 a 100 km/h en 11,2 segundos. Y alcanza una velocidad máxima de 191 km/h. El consumo medio se sitúa en 5,8 l/100 km. Es un coche pensado para ahorrar. Y para un uso tranquilo.

En equipamiento, el acabado Selection destaca mucho. Incluye Virtual Cockpit de 10,25 pulgadas, faros LED Matrix y carga inalámbrica. También suma detalles en cromo y buena conectividad. En conjunto, el Karoq es una compra lógica. Práctica. Y muy difícil de igualar por precio.