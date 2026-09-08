CF Moto tiene una trail tan equipada que ni Suzuki ni Kawasaki pueden igualar todo lo que ofrece

Coches y Motos 08 SEP 2026 - 02:02h.

Hay varios modos de conducción configurados de serie

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En CF Moto cuentan con amplio repertorio de motos en su catálogo que resultan muy llamativas e interesantes, y un ejemplo de esto es una trail totalmente equipada y con un espíritu viajero que la hace irresistible. Algo que convierte la 800 MT ES en una de las más completas y llamativas que hay, y a nivel estético, tampoco consideramos que tenga nada que envidiarle a ninguna. Aparte, está disponible en dos colores, que son el Neptune Blue y el Glacier White.

Dentro de la moto se esconde lo que la hace tan especial, que es un motor de dos cilindros en línea con una cilindrada de 799 centímetros cúbicos, de refrigeración líquida, y con doble árbol de levas. La potencia que declara esta moto es de 91 CV a 9.250 revoluciones por minuto, con un par máximo de 75 Nm a 6.500 rpm, y con quickshifter bidireccional. Aparte, presume de una autonomía sensacional gracias a un depósito con capacidad para 19 litros de combustible.

La electrónica es otro de los puntos a destacar a la hora de hablar de esta moto, que equipa un sistema electrónico realmente completo, con una IMU de seis ejes que es la encargada de gestionar todo lo necesario. Los sistemas de seguridad trabajan con sensibilidad en curva, y hay varios modos de conducción configurados de serie, como el ABS, el control de velocidad de crucero, el control anti-wheelie o el control de tracción. Y para rematar la faena, hay una pantalla TFT de ocho pulgadas en la instrumentación.

La CF Moto 800 MT ES cuesta un total de 10.495 euros

En CF Moto han pensado en contentar a todos sus clientes con una moto que sea buena, bonita y barata, y por eso mismo a la 800 MT ES le han colocado un precio tan razonable, de 10.495 euros.