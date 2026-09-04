Coches y Motos 04 SEP 2026 - 19:18h.

La marca china asociada a Volvo apuesta por un modelo top

El nuevo Lynk & Co es, para muchos, el más atractivo de la marca

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Los híbridos enchufables suelen ofrecer suficiente autonomía eléctrica para los desplazamientos diarios, pero el Lynk & Co 08 lleva este planteamiento mucho más lejos. Este SUV de 4,82 metros puede recorrer hasta 200 kilómetros sin utilizar gasolina, una cifra que duplica e incluso triplica la ofrecida por numerosos rivales premium.

A ello suma 350 CV, un interior tecnológico y un precio oficial que parte de 52.995 euros. No es un coche barato, pero cuesta menos que alternativas comparables de BMW, Volvo o Mercedes y ofrece una dotación de serie especialmente generosa.

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Hasta 200 kilómetros en modo eléctrico

El sistema híbrido enchufable combina un motor de gasolina turboalimentado de 1,5 litros con una unidad eléctrica. El conjunto entrega 350 CV, suficientes para mover con soltura sus más de 2.100 kilos.

Su elemento diferencial es una batería cercana a los 40 kWh de capacidad. Gracias a ella, el 08 homologa hasta 200 kilómetros de autonomía eléctrica según el ciclo WLTP. Muchos conductores podrían utilizarlo durante varios días como si fuera un eléctrico y reservar el motor de gasolina para los viajes largos.

También admite carga rápida en corriente continua a 85 kW, algo todavía poco frecuente entre los híbridos enchufables. En un punto compatible puede pasar del 10 al 80 % en unos 33 minutos. Con corriente alterna acepta hasta 11 kW.

Tecnología propia de un coche de lujo

El interior está dominado por una pantalla central de 15,4 pulgadas, acompañada por una instrumentación digital de 10,2 pulgadas. El sistema multimedia dispone de Apple CarPlay, Android Auto y diferentes servicios conectados.

Incluso el acabado Core incorpora una dotación extensa, con techo panorámico practicable, cámara de visión de 360 grados y un completo conjunto de asistentes de seguridad. La presentación interior, los ajustes y el aislamiento acústico también lo acercan a modelos de marcas tradicionalmente premium.

La versión More añade elementos todavía más sofisticados. Entre ellos destaca el equipo de sonido Harman Kardon con 23 altavoces, incluyendo unidades integradas en los reposacabezas. También puede disponer de asientos delanteros eléctricos con calefacción, ventilación y masaje.

Más grande que muchos de sus rivales

Con 4,82 metros de longitud y 1,92 metros de anchura, el Lynk & Co 08 es más grande que un Lexus NX, un Volvo XC60 o un BMW X3. Sus cinco plazas ofrecen buena amplitud, especialmente en la segunda fila.

El maletero dispone de 404 litros según la medición empleada en Europa. Es una cifra suficiente para un uso familiar, pero resulta discreta para un SUV de estas dimensiones. La gran batería y el sistema híbrido condicionan el aprovechamiento del espacio de carga.

Tampoco se ofrece con siete plazas y las versiones comercializadas en Europa utilizan tracción delantera, pese a su elevada potencia.

Un precio que obliga a mirar más allá del emblema

El acabado Core cuesta oficialmente 52.995 euros, mientras que el More alcanza los 56.995 euros. Aplicando las promociones y ayudas disponibles, la cifra anunciada puede bajar hasta unos 40.700 euros, aunque exige cumplir las condiciones correspondientes.

Por comparación, las versiones híbridas enchufables de SUV premium equivalentes suelen superar con facilidad los 60.000 euros y normalmente ofrecen bastante menos autonomía eléctrica.

Su red comercial todavía es más limitada y, como cualquier PHEV, solo alcanza su máxima eficiencia cuando se recarga habitualmente. Sin carga, el peso de la batería puede elevar notablemente el consumo.

El Lynk & Co 08 no gana únicamente por precio. Sus 200 kilómetros eléctricos, los 350 CV y su completo equipamiento lo convierten en una alternativa real para quienes valoren el producto por encima del prestigio de la insignia.