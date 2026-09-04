El BMW X1 tiene un rival más barato, muy tecnológico y con una imagen que no desmerece

Coches y Motos 04 SEP 2026 - 12:39h.

El Volvo XC40 es una opción interesante como alternativa a los alemanes

El nuevo BMW Serie 5 es, para muchos, el más atractivo que ha hecho BMW

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El BMW X1 se ha convertido en uno de los SUV compactos premium más completos, pero su precio de acceso ya supera los 46.000 euros. Frente a él, el Volvo XC40 propone una combinación de diseño, calidad y tecnología igualmente atractiva, acompañada actualmente por una campaña comercial especialmente agresiva.

El modelo sueco tiene un precio oficial de 42.398 euros, aunque la oferta disponible permite acceder a la versión B3 Essential por aproximadamente 31.900 euros. La promoción exige financiar y aplicar el descuento máximo, pero sitúa al Volvo más de 14.000 euros por debajo del precio anunciado para el BMW.

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Un diseño que ha envejecido especialmente bien

El XC40 lleva más tiempo en el mercado que la actual generación del X1, pero su imagen continúa resultando moderna. La carrocería combina una silueta robusta con superficies sencillas, unos hombros muy marcados y los característicos faros LED con la firma luminosa del martillo de Thor.

Con 4,44 metros de longitud, es unos centímetros más corto que el BMW. Esa diferencia facilita ligeramente su utilización en ciudad sin que parezca un coche pequeño. También ofrece una posición de conducción elevada y unas formas exteriores que transmiten la solidez habitual de Volvo.

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El X1 presenta un estilo más deportivo y una parrilla delantera mucho más llamativa. El XC40 apuesta por una elegancia más discreta que, pese al paso de los años, no desmerece frente al alemán.

Tecnología pensada para facilitar la conducción

El salpicadero mantiene el diseño minimalista característico de Volvo. La mayoría de las funciones se gestionan desde una pantalla central vertical, mientras que la instrumentación digital presenta la información de manera clara.

Según el acabado, puede incorporar navegación conectada, cámara de 360 grados, equipo de sonido de alta calidad, techo panorámico y portón trasero automático. La integración de los servicios digitales y el control mediante comandos de voz ayudan a reducir la necesidad de navegar constantemente por los menús.

La seguridad sigue siendo uno de sus puntos fuertes. El XC40 puede equipar control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, frenada automática de emergencia, detección de señales, alerta de tráfico cruzado y vigilancia del ángulo muerto.

Desde el acabado Essential ya incluye faros LED, instrumentación digital, sensor de aparcamiento, llantas de aleación y varios asistentes de conducción.

Un híbrido ligero con 163 CV

La versión promocionada utiliza el motor B3, un bloque de gasolina 2.0 turbo con hibridación ligera. Desarrolla 163 CV, está asociado a una transmisión automática de doble embrague y mueve las ruedas delanteras.

Gracias al sistema eléctrico de apoyo recibe la etiqueta ECO de la DGT. Su consumo homologado se sitúa alrededor de 6,5 l/100 km, una cifra razonable, aunque no tan reducida como la de un híbrido completo.

También está disponible el B4 de 197 CV, pero el B3 ofrece prestaciones suficientes para el uso cotidiano y supera en potencia al motor de acceso de 136 CV del BMW X1.

El BMW conserva algunas ventajas importantes

El Volvo dispone de un maletero de 452 litros, suficiente para el equipaje familiar. Sin embargo, el X1 aprovecha mejor su mayor longitud y ofrece entre 500 y 540 litros dependiendo de la versión. El BMW también cuenta con unas plazas traseras más versátiles y una gama mecánica más extensa, con opciones híbridas enchufables y eléctricas.

El XC40 no supera al X1 en todos los apartados. El BMW es más espacioso, más reciente y ofrece un comportamiento ligeramente más dinámico. Sin embargo, el Volvo responde con una gran sensación de calidad, mucho equipamiento de seguridad, 163 CV y una imagen premium indiscutible.

Por 31.900 euros bajo las condiciones de la promoción, resulta difícil encontrar otro SUV de lujo que ofrezca una combinación semejante. Para quien no necesite el mayor maletero de la categoría, el XC40 puede ser una alternativa más inteligente y considerablemente más económica.