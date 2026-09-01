BMW demuestra que una moto pensada para la calle puede competir con las de carreras
Hay que destacar los cinco modos de conducción que tiene incorporados
BMW tiene la trail más fácil de conducir
En BMW han acercado a las calles una moto que perfectamente puede competir con las de carreras, gracias a sus increíbles prestaciones, a su diseño y a sus novedades tecnológicas y aerodinámicas, sacadas de Superbikes. Por ejemplo, los alerones, que provocan una mayor estabilidad y garantizan un rendimiento superior en todo momento, mientras que la electrónica es otro de los apartados donde la S 1000 RR también sobresale por encima del resto.
El motor que tiene equipado es de cuatro cilindros, con una cilindrada de 999 centímetros cúbicos, que incorpora el acelerador M-Quick, lo que permite una respuesta más directa. Entrega una increíble cifra de potencia de 210 CV a 13.750 revoluciones por minuto, con un par máximo de 113 Nm a 11.000 rpm, lo que le permite alcanzar velocidades superiores a los 300 kilómetros por hora. Y el consumo es realmente contenido, con poco más de seis litros por cada 100 kilómetros.
Hay que destacar los cinco modos de conducción que tiene incorporados, así como el control anti-wheelie, el limitador de pit lane, el control de tracción dinámico, el control dinámico de frenada, el ABS, el dispositivo de salida, el quickshifter bidireccional o el control dinámico de freno motor. Y en la instrumentación hay una pantalla TFT que permite cambiar la interfaz, aunque otros detalles como los puños calefactables o el control de presión de los neumáticos son opcionales.
La BMW S 1000 RR cuesta un total de 24.430 euros
Nos ha sorprendido gratamente ver que, después de todo lo que hemos comentado previamente, esta BMW S 1000 RR tiene un precio que es bastante razonable y justo. Porque los 24.430 euros que cuesta es una cantidad que se puede pagar sin la necesidad de hacer ningún esfuerzo titánico.