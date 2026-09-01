BMW demuestra que una moto pensada para la calle puede competir con las de carreras

Coches y Motos 01 SEP 2026 - 23:18h.

Hay que destacar los cinco modos de conducción que tiene incorporados

BMW tiene la trail más fácil de conducir

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En BMW han acercado a las calles una moto que perfectamente puede competir con las de carreras, gracias a sus increíbles prestaciones, a su diseño y a sus novedades tecnológicas y aerodinámicas, sacadas de Superbikes. Por ejemplo, los alerones, que provocan una mayor estabilidad y garantizan un rendimiento superior en todo momento, mientras que la electrónica es otro de los apartados donde la S 1000 RR también sobresale por encima del resto.

El motor que tiene equipado es de cuatro cilindros, con una cilindrada de 999 centímetros cúbicos, que incorpora el acelerador M-Quick, lo que permite una respuesta más directa. Entrega una increíble cifra de potencia de 210 CV a 13.750 revoluciones por minuto, con un par máximo de 113 Nm a 11.000 rpm, lo que le permite alcanzar velocidades superiores a los 300 kilómetros por hora. Y el consumo es realmente contenido, con poco más de seis litros por cada 100 kilómetros.

Hay que destacar los cinco modos de conducción que tiene incorporados, así como el control anti-wheelie, el limitador de pit lane, el control de tracción dinámico, el control dinámico de frenada, el ABS, el dispositivo de salida, el quickshifter bidireccional o el control dinámico de freno motor. Y en la instrumentación hay una pantalla TFT que permite cambiar la interfaz, aunque otros detalles como los puños calefactables o el control de presión de los neumáticos son opcionales.

La BMW S 1000 RR cuesta un total de 24.430 euros

Nos ha sorprendido gratamente ver que, después de todo lo que hemos comentado previamente, esta BMW S 1000 RR tiene un precio que es bastante razonable y justo. Porque los 24.430 euros que cuesta es una cantidad que se puede pagar sin la necesidad de hacer ningún esfuerzo titánico.