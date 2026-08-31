El BMW X1 tiene un rival inesperado que llega con un diseño mejor, tecnología y mucha personalidad

Coches y Motos 31 AGO 2026 - 17:26h.

Parece premium en todo menos en el precio

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Kia ha convertido el EV3 en uno de sus eléctricos más interesantes. El SUV coreano combina formas geométricas, una imagen futurista y detalles con personalidad. Su diseño se aleja de las propuestas convencionales, mientras el precio promocional y una autonomía de hasta 605 kilómetros refuerzan su atractivo entre las familias.

Kia anuncia el EV3 desde 24.530 euros, aunque la tarifa oficial alcanza 36.188 euros. La promoción sitúa al modelo en un terreno competitivo. Peugeot e-2008 y Citroën ë-C3 Aircross aparecen como rivales. Por diseño, tecnología y espacio, el Kia puede incluso despertar dudas entre algunos compradores de modelos premium como el BMW X1 o el Mercedes GLA.

Medidas ideales para el día a día en la ciudad, y para mucho más

El Kia EV3 mide 4,30 metros de longitud, 1,85 metros de anchura y 1,57 metros de altura. La batalla alcanza 2,68 metros y favorece el aprovechamiento interior. El maletero ofrece 460 litros con todos los asientos disponibles. La capacidad aumenta hasta 1.251 litros cuando los ocupantes pliegan la segunda fila. Dimensiones perfectas para circular por ciudad, pero también para escapadas de fin de semana.

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Kia utiliza una configuración de motor para toda la gama. La mecánica eléctrica desarrolla 204 CV y 283 Nm y transmite la potencia a las ruedas delanteras. El EV3 acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos. El modelo alcanza 170 km/h y ofrece una respuesta adecuada para viajar.

El comprador puede elegir dos baterías. La primera ofrece 58 kWh y permite recorrer hasta 436 kilómetros. La segunda aumenta la capacidad hasta 81 kWh y homologa 605 kilómetros. Kia anuncia la variante de autonomía ampliada desde 29.310 euros. Esta opción resulta especialmente interesante para quienes realizan desplazamientos largos frecuentemente.

La fórmula ideal para pasarse a lo 100% eléctrico sin arruinarse

Los acabados Air, Earth, Earth Pack Comfort y GT-Line organizan la oferta. El acabado Air incorpora llantas de 17 pulgadas, faros LED, climatizador bizona y llave inteligente. Kia también incluye sensores delanteros y traseros, además de cámara posterior. La dotación inicial cubre las necesidades habituales de cualquier familia moderna y viajera.

El salpicadero combina una pantalla multimedia de 12,3 pulgadas con un panel de 12,3 pulgadas para la instrumentación. Kia añade navegación, Android Auto y Apple CarPlay. La seguridad incorpora control de crucero adaptativo y frenada de emergencia con detección de peatones y ciclistas.