El Peugeot e-2008 GT que está conquistando a los amantes de los SUV eléctricos

Coches y Motos 07 ABR 2026 - 17:31h.

Quienes eligen el eléctrico, prefieren los acabados más exclusivos

Peugeot recupera el clásico de los 90

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El Peugeot e-2008 se ha convertido en uno de los modelos más interesantes del segmento eléctrico. No es el más radical. Pero sí uno de los más completos.

Frente a alternativas como el Jeep Avenger o el Fiat 600e, apuesta por una fórmula muy equilibrada. Más diseño. Más tecnología. Y un enfoque europeo.

Su estética es uno de sus puntos fuertes. Líneas afiladas. Firma lumínica muy marcada. Y una imagen moderna. Todo con ese toque elegante tan propio de Peugeot.

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Así es la versión más ECO del Peugeot 2008

Las dimensiones encajan perfectamente en el segmento. Con 4.300 mm de largo y 2.605 mm de batalla, ofrece buen espacio. El maletero de 405 litros es práctico.

En el apartado mecánico, ofrece lo justo y necesario. Motor eléctrico de 156 CV y 260 Nm de par. Tracción delantera y respuesta suave en todo momento. La batería de 54 kWh permite alcanzar hasta 406 km de autonomía WLTP. Una cifra muy competitiva. Pensada para el uso diario y escapadas.

Además, cuenta con etiqueta CERO de la Dirección General de Tráfico. Ventajas en ciudad. Y ahorro a largo plazo.

Muchos prefieren las versiones más exclusivas

Los acabados GT y GT Exclusive son los más completos. Y también los más buscados. Aquí es donde el e-2008 marca la diferencia. En el exterior destacan detalles como el techo Black Diamond, faros Full LED y retrovisores eléctricos con iluminación. Todo muy cuidado. El interior es moderno y tecnológico. Cuadro digital 3D de 10 pulgadas con efecto holográfico. Y una experiencia visual muy llamativa.

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También incluye iluminación ambiental configurable, climatización automática y acceso sin llave. Elementos que mejoran el confort. En seguridad, el nivel es alto. Cámara Visiopark 1, frenada automática y múltiples airbags. Un conjunto muy completo para el día a día.

El precio es competitivo dentro del segmento. Desde 28.380 euros para el GT y 30.260 euros en el GT Exclusive. Cifras que, además, no incluyen ayudas.