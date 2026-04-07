El Peugeot e-2008 GT que está conquistando a los amantes de los SUV eléctricos
Quienes eligen el eléctrico, prefieren los acabados más exclusivos
Peugeot recupera el clásico de los 90
El Peugeot e-2008 se ha convertido en uno de los modelos más interesantes del segmento eléctrico. No es el más radical. Pero sí uno de los más completos.
Frente a alternativas como el Jeep Avenger o el Fiat 600e, apuesta por una fórmula muy equilibrada. Más diseño. Más tecnología. Y un enfoque europeo.
Su estética es uno de sus puntos fuertes. Líneas afiladas. Firma lumínica muy marcada. Y una imagen moderna. Todo con ese toque elegante tan propio de Peugeot.
Así es la versión más ECO del Peugeot 2008
Las dimensiones encajan perfectamente en el segmento. Con 4.300 mm de largo y 2.605 mm de batalla, ofrece buen espacio. El maletero de 405 litros es práctico.
En el apartado mecánico, ofrece lo justo y necesario. Motor eléctrico de 156 CV y 260 Nm de par. Tracción delantera y respuesta suave en todo momento. La batería de 54 kWh permite alcanzar hasta 406 km de autonomía WLTP. Una cifra muy competitiva. Pensada para el uso diario y escapadas.
Además, cuenta con etiqueta CERO de la Dirección General de Tráfico. Ventajas en ciudad. Y ahorro a largo plazo.
Muchos prefieren las versiones más exclusivas
Los acabados GT y GT Exclusive son los más completos. Y también los más buscados. Aquí es donde el e-2008 marca la diferencia. En el exterior destacan detalles como el techo Black Diamond, faros Full LED y retrovisores eléctricos con iluminación. Todo muy cuidado. El interior es moderno y tecnológico. Cuadro digital 3D de 10 pulgadas con efecto holográfico. Y una experiencia visual muy llamativa.
También incluye iluminación ambiental configurable, climatización automática y acceso sin llave. Elementos que mejoran el confort. En seguridad, el nivel es alto. Cámara Visiopark 1, frenada automática y múltiples airbags. Un conjunto muy completo para el día a día.
El precio es competitivo dentro del segmento. Desde 28.380 euros para el GT y 30.260 euros en el GT Exclusive. Cifras que, además, no incluyen ayudas.