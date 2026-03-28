Coches y Motos 28 MAR 2026 - 10:48h.

Peugeot sorprende con el SUV más llamativo y compacto de su gama

Peugeot tiene una nueva maravilla

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En el mercado se enfrenta a pesos pesados. Como el Ford Puma, el Renault Captur o el Fiat 500X. Pero el Peugeot 2008 tiene argumentos de sobras como para no estar pendiente de rivales. Destaca por su equilibrio, su imagen y su tecnología. Un SUV compacto que entra por los ojos. Y convence al conducirlo.

El diseño es, sin duda, el gran argumento del Peugeot 2008. Es atrevido. Muy reconocible. Con una firma luminosa que lo hace diferente. Peugeot ha apostado por una imagen más emocional. Y se nota en cada detalle.

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Un SUV urbano con carácter de compacto

Además, en medidas se sitúa en el extremo superior del segmento. Mide 4.300 mm de largo, con 1.770 mm de ancho y 1.550 mm de alto. Es fácil de maniobrar. También de aparcar. Un SUV pensado para moverse sin estrés. El maletero ofrece 405 litros de capacidad. Puede ampliarse hasta 1.467 litros. Es práctico. Versátil. Ideal tanto para el día a día como para viajes más largos.

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Atención al precio. La gama arranca en 21.080 euros financiados. Si se paga al contado, sube a 22.780 euros. No es el más barato. Pero sí uno de los más completos. Y eso marca la diferencia.

Así es el Peugeot 2008 más barato

En el apartado mecánico, Peugeot ofrece una solución eficiente por este precio. Monta un motor 1.2 turbo de tres cilindros. Entrega 110 CV y 205 Nm de par. Incorpora tecnología híbrida ligera de 48V. Va asociado a un cambio automático de doble embrague con seis velocidades. Todo pensado para un uso equilibrado.

Las prestaciones son correctas. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,4 segundos. Alcanza una velocidad máxima de 182 km/h. Y lo mejor es el consumo. Solo 4,9 l/100 km según ciclo WLTP. Además, cuenta con la etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico.

El equipamiento Style viene bien cargado. Incluye faros Eco LED con encendido automático. También climatizador automático monozona. Sistema de regulador y limitador de velocidad con reconocimiento de señales. Sensores traseros. Y múltiples airbags para reforzar la seguridad.