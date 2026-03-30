El nuevo Toyota es el eléctrico más atractivo del catálogo

Coches y Motos 30 MAR 2026 - 20:47h.

Hasta 184 CV de potencia y más de 425 km de autonomía, pero un problema en España

Japonés, como Toyota, pero más bonito y barato que el Toyota Highlander

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El Toyota Urban Cruiser marca un momento clave en la estrategia de la marca japonesa. Toyota acelera su ofensiva eléctrica con el que es el tercer coche 100% eléctrico del fabricante. Un SUV urbano que apunta directamente al gran público. Más moderno, más tecnológico y más ambicioso.

Este modelo no es un derivado adaptado. Está construido sobre una plataforma BEV específica. Pensada desde cero para ser eléctrica. Esto se traduce en mejor aprovechamiento del espacio. Más eficiencia. Y una conducción más refinada. Es un salto real.

El diseño también cambia el tono habitual de Toyota. Es más robusto. Más tecnológico. Y con una imagen más marcada. Se sitúa por encima del Toyota Yaris Cross. Y se percibe como un producto más serio y trabajado.

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El SUV de Toyota perfecto para urbanitas

Mide 4,28 metros de largo, con 1,80 metros de ancho y 1,64 metros de alto. La batalla de 2,70 metros permite un interior amplio. Muy bien resuelto. Pensado para el uso familiar.

El interior apuesta por la tecnología. Un único panel integra la instrumentación digital de 10,25 pulgadas y la pantalla central de 10,1 pulgadas. Todo conectado. Con actualizaciones remotas. Y gestión desde el móvil.

En el apartado mecánico, ofrece varias configuraciones. Una batería de 49 kWh, con 144 CV y hasta 344 km de autonomía. Y otra de 61 kWh, con 174 CV y hasta 426 km WLTP en tracción delantera. Opciones bien diferenciadas.

También hay una versión con tracción total. Con 184 CV y doble motor. Incluye modos específicos como Trail y control de descenso. Pensada para superficies complicadas. Un extra de versatilidad.

La tecnología acompaña. Bomba de calor de serie. Gestión térmica avanzada. Y carga rápida del 10 al 80 % en unos 45 minutos. Además, Toyota garantiza al menos el 70 % de la batería durante 10 años o 1.000.000 km.

Lamentablemente no llegará a España

El precio se situará en torno a los 35.000 euros. Aún no es oficial. Pero encaja en su posicionamiento. Un SUV eléctrico completo. Y competitivo dentro del segmento.

Pero hay una mala noticia. No está previsto que llegue a España en una primera fase. Se lanzará en otros mercados europeos a partir de 2026. Una decisión que deja fuera a uno de los modelos más interesantes de la marca.