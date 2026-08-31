Mitsubishi lanza un SUV tan preparado que ni Honda ni Toyota pueden igualar su polivalencia

Coches y Motos 31 AGO 2026 - 22:21h.

El Outlander presume de ser uno de los SUV PHEV más interesantes del mercado

Mitsubishi tiene un 'todo en uno' con un precio tentador

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Mitsubishi vuelve a apostar fuerte por uno de los modelos más importantes de su historia reciente. El Mitsubishi Outlander PHEV se presenta como un SUV familiar que intenta ir mucho más allá de ofrecer espacio, confort y una mecánica electrificada. Su principal argumento está precisamente en su enorme polivalencia, combinando una potente mecánica híbrida enchufable con tracción integral y unas capacidades fuera del asfalto poco habituales en este segmento.

En un mercado en el que Toyota y Honda cuentan con algunos de los SUV híbridos más reconocidos, Mitsubishi intenta diferenciarse ofreciendo un vehículo preparado para prácticamente cualquier situación. Puede funcionar como coche familiar durante la semana, realizar numerosos desplazamientos utilizando electricidad y afrontar viajes largos o escapadas por caminos con bastante solvencia.

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El Mitsubishi Outlander PHEV ofrece 306 CV y etiqueta CERO

Uno de los grandes argumentos del Outlander está bajo su carrocería. Mitsubishi apuesta por una mecánica híbrida enchufable que combina un motor de gasolina de 2,4 litros con motores eléctricos para desarrollar una potencia conjunta de 306 CV.

No se trata simplemente de conseguir buenas prestaciones. La electrificación permite que el Outlander pueda cubrir buena parte de los desplazamientos cotidianos utilizando electricidad siempre que su propietario tenga la posibilidad de recargar la batería regularmente.

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Su autonomía eléctrica supera ampliamente los 50 kilómetros necesarios para conseguir la etiqueta CERO de la DGT, convirtiéndolo en una opción especialmente interesante para quienes necesitan acceder habitualmente a zonas urbanas con restricciones.

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Cuando llega el momento de realizar un viaje largo, el motor de gasolina elimina la preocupación por encontrar puntos de recarga. Es precisamente esta combinación entre movilidad eléctrica cotidiana y facilidad para afrontar grandes distancias la que continúa haciendo especialmente atractivos a determinados híbridos enchufables.

La tracción integral marca diferencias frente a otros SUV híbridos

Sin embargo, donde el Mitsubishi Outlander consigue diferenciarse especialmente es en su sistema de tracción integral.

La marca japonesa tiene una importante experiencia desarrollando sistemas 4x4 y el Outlander aprovecha buena parte de ese conocimiento. Su sistema de tracción permite gestionar el reparto de fuerza entre las ruedas para ofrecer una mayor seguridad cuando las condiciones se complican.

No pretende convertirse en un todoterreno extremo, pero sí puede desenvolverse con mucha más confianza que numerosos SUV pensados prácticamente en exclusiva para circular sobre asfalto.

Caminos, pistas, superficies deslizantes o desplazamientos habituales hacia zonas rurales encajan especialmente bien con su planteamiento. Es un argumento importante para quienes buscan algo más que un SUV familiar convencional.

Un SUV familiar amplio, tecnológico y muy completo

Con aproximadamente 4,72 metros de longitud, el Outlander ofrece unas dimensiones suficientes para convertirse en el coche principal de una familia.

El interior también representa un importante salto respecto a generaciones anteriores. Mitsubishi apuesta ahora por materiales más cuidados, una presentación moderna y una elevada presencia de tecnología.

A ello suma un buen nivel de confort y un maletero suficientemente amplio para afrontar viajes familiares.

El Mitsubishi Outlander PHEV no necesita superar al Toyota RAV4 o al Honda CR-V en todos los apartados para resultar interesante. Su gran ventaja está precisamente en reunir características difíciles de encontrar conjuntamente: 306 CV, etiqueta CERO, tracción integral, buena autonomía eléctrica, espacio familiar y capacidad para abandonar el asfalto.

Una combinación que convierte al nuevo Outlander en uno de los SUV híbridos enchufables más polivalentes del mercado.