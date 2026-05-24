Mitsubishi vuelve a la carga con un SUV híbrido que combina líneas robustas y un interior muy avanzado

Coches y Motos 24 MAY 2026 - 16:19h.

302 CV de potencia y hasta 844 km de autonomía total

El nuevo Mitsubishi es el más atractivo del catálogo

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Para muchos, lo mejor que tiene Mitsubishi ahora mismo es el Outlander PHEV, uno de los SUV híbridos enchufables más conocidos de la marca japonesa. Un modelo dejó de venderse durante un tiempo en algunos mercados, incluido el nuestro, pero la demanda y el interés de muchos clientes provocaron su regreso.

Estamos hablando de un SUV robusto. Con un frontal que transmite mucha personalidad y la carrocería tiene un aspecto sólido y musculoso. Este Mitsubishi ofrece además unas proporciones generosas. El SUV mide 4.719 mm de largo, 1.862 mm de ancho y 1.750 mm de alto. Gracias a la batalla de 2.704 mm, el espacio interior resulta especialmente amplio.

Un SUV híbrido enchufable que nada tiene que envidiar de los más premium

El habitáculo también da un salto importante respecto a generaciones anteriores. Mitsubishi incorpora un cuadro digital de 12,3 pulgadas y un sistema multimedia muy avanzado. Los materiales tienen mejor apariencia y el confort ha mejorado. El Outlander busca ahora acercarse más a modelos premium como el Mercedes GLC, el Audi Q5 o incluso el Toyota RAV4 más equipado.

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Además, Mitsubishi ofrece ahora una promoción más que interesante. Fija una tarifa oficial de 50.800 euros, pero aplica importantes descuentos. La marca descuenta 7.000 euros directamente como promoción comercial. Además, añade otros 4.000 euros mediante el programa Promofinance. A eso se suman 2.125 euros adicionales del Plan Auto+. Gracias a todas estas ayudas, el Outlander PHEV puede quedarse en solo 37.675 euros.

Así es el Mitsubishi Outlander PHEV en promoción

Esta promoción es para la única versión mecánica disponible. El Outlander monta un bloque que combina un motor gasolina 2.4 atmosférico con dos motores eléctricos. El sistema desarrolla 302 CV y utiliza tracción total S-AWD. Además de ofrecer buenas prestaciones, también destaca por suavidad y eficiencia. La batería de 22,7 kWh permite recorrer hasta 86 kilómetros en modo eléctrico.

Otro de los aspectos más interesantes está en la autonomía total. Mitsubishi anuncia hasta 844 kilómetros sin repostar gracias a la combinación entre motor térmico y sistema eléctrico. El Outlander PHEV está pensado tanto para el día a día como para viajar en familia. Y además mantiene una conducción muy estable y confortable incluso en trayectos largos.

El acabado básico Motion llega especialmente completo. Mitsubishi incluye cámara de visión 360º, navegador integrado, climatizador bizona y control de crucero adaptativo. También suma detector de ángulo muerto, sistema de mantenimiento de carril, cuadro digital y un equipo de sonido Yamaha con ocho altavoces. Todo ello acompañado por numerosos asistentes de seguridad.