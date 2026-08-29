Coches y Motos 29 AGO 2026 - 07:56h.

Los viajes largos serán otra cosa con este SUV familiar de Renault

El Renault 4 se convierte en un todoterreno

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Encontrar un SUV amplio con siete plazas suele obligar a mirar modelos caros. Renault plantea otra posibilidad. El Espace conserva su vocación familiar, aunque ahora adopta una carrocería más moderna y elevada. Puede configurarse con cinco o siete asientos, una flexibilidad difícil de encontrar en numerosas alternativas premium alemanas.

El espacio constituye su principal argumento. Mide 4,72 metros de longitud y cuenta con una batalla de 2,74 metros. La anchura alcanza 1,84 metros. Dependiendo de la posición de los asientos, el maletero ofrece entre 159 y 581 litros. Sus rivales directos son Hyundai Santa Fe, Kia Sorento y Nissan X-Trail.

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Una sola versión mecánica disponible, pero muy eficiente

Renault simplifica la elección mecánica. Toda la gama utiliza un sistema híbrido autorrecargable que combina un motor de gasolina 1.2 de 130 CV con otro eléctrico de 68 CV. El conjunto entrega 200 CV y 205 Nm, suficientes para mover con soltura un automóvil de orientación claramente familiar.

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El Renault Espace acelera de 0 a 100 km/h en 8,8 segundos y alcanza 180 km/h. Su consumo combinado queda en 4,8 litros cada 100 kilómetros. No necesita enchufarse para aprovechar la asistencia eléctrica. Esta facilidad de uso resulta especialmente interesante para familias que alternan ciudad, carretera y viajes largos.

Equipamiento tecnológico para que nadie se aburra

La gama se organiza mediante los acabados Techno, Esprit Alpine e Iconic. Desde el primero aparecen dos pantallas de 12 y 12,3 pulgadas. El sistema OpenR Link incluye navegación, servicios de Google y conexión inalámbrica para teléfonos. También incorpora sonido Arkamys, cargador magnético y actualizaciones remotas durante cinco años.

El confort recibe climatizador bizona, salidas de aire posteriores, purificador y portón eléctrico. Añade llantas de 19 pulgadas, faros LED adaptativos y cristales traseros oscurecidos. La seguridad incluye control de crucero adaptativo, vigilancia del ángulo muerto, mantenimiento de carril y frenada automática con detección de usuarios vulnerables.

La variante de cinco plazas cuesta 40.576 euros al contado o 34.669 euros financiados. El Espace con siete asientos parte de 42.476 euros al contado o 36.289 euros financiados.