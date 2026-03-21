El Kia Sorento más atractivo: mejor equipado, con más potencia y con siete plazas

Coches y Motos 21 MAR 2026 - 11:01h.

Kia mueve ficha con el Kia Sportage: más bonito y con precio más ajustado

Un SUV electrificado que prioriza espacio y tecnología

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El Kia Sorento híbrido enchufable se presenta como la versión más completa y equilibrada de la gama, combinando un alto nivel de equipamiento con una motorización eficiente y una configuración interior de siete plazas que refuerza su carácter familiar. Esta variante PHEV no solo amplía las capacidades del modelo, sino que redefine su posicionamiento dentro del segmento SUV, apostando por una electrificación que no compromete ni el espacio ni las prestaciones.

La clave de esta versión reside en su sistema de propulsión, que combina un motor de gasolina con uno eléctrico para ofrecer una potencia conjunta notable. Este conjunto permite una conducción suave y silenciosa en modo eléctrico, especialmente en entornos urbanos, al tiempo que garantiza una respuesta contundente cuando se requiere mayor rendimiento. Lo destacable en este caso es que la transición entre ambos motores se realiza de forma prácticamente imperceptible, reforzando la sensación de confort al volante.

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A nivel estético, el Sorento PHEV mantiene la imagen robusta y moderna del modelo, incorporando detalles específicos que subrayan su condición electrificada. Elementos como la toma de carga integrada o ciertos acabados diferenciados aportan un matiz distintivo sin alterar la coherencia del diseño. En el interior, la evolución es aún más evidente, con materiales de mayor calidad y una disposición tecnológica que eleva la percepción general del habitáculo.

Un SUV electrificado que prioriza espacio y tecnología

El habitáculo del Sorento híbrido enchufable destaca por su amplitud y versatilidad. La configuración de siete plazas permite acomodar a un mayor número de ocupantes sin renunciar al confort, gracias a una distribución inteligente del espacio. Las filas traseras ofrecen un acceso razonablemente cómodo y una funcionalidad adecuada para trayectos variados, mientras que el maletero mantiene una capacidad adaptable en función de las necesidades.

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En este sentido, el apartado tecnológico juega un papel fundamental. El modelo incorpora una instrumentación digital avanzada junto a un sistema multimedia de gran tamaño, que centraliza la mayoría de funciones del vehículo. A esto se suman múltiples asistentes a la conducción que mejoran la seguridad y reducen la carga de trabajo del conductor, consolidando una experiencia de uso más completa y sofisticada.

La eficiencia es otro de los pilares de esta versión. La batería de alta capacidad permite recorrer distancias significativas en modo eléctrico, lo que reduce tanto el consumo de combustible como las emisiones en el uso diario. Esta capacidad resulta especialmente relevante en trayectos urbanos o desplazamientos cortos, donde el motor térmico puede permanecer inactivo durante buena parte del recorrido.

Por otro lado, la entrega inmediata del motor eléctrico mejora la respuesta en aceleraciones, aportando una conducción más ágil y progresiva. Esta característica, combinada con un buen aislamiento acústico, contribuye a una sensación general de refinamiento poco habitual en vehículos de su tamaño.

Por todo ello, el Kia Sorento PHEV se consolida como una propuesta especialmente atractiva dentro de los SUV electrificados de gran tamaño, al ofrecer una combinación equilibrada de potencia, eficiencia, equipamiento y capacidad interior sin renunciar a la practicidad en el uso diario.