Kia rompe esquemas con el Sorento más atractivo de su generación

Alberto Cercós García 14 MAR 2026 - 09:53h.

Espacio para toda la familia, carácter premium y precios de generalista

No es un SUV, pero este Kia es perfecto para las familias

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El Kia Sorento se ha convertido en uno de los SUV grandes más interesantes del mercado. La marca coreana ha apostado por un diseño más moderno y una tecnología más avanzada. El resultado es un modelo que combina espacio, confort y eficiencia. Un SUV pensado para familias que buscan versatilidad sin renunciar al estilo.

El diseño exterior ha evolucionado en esta generación. El frontal muestra una imagen más robusta y tecnológica. Destacan los nuevos faros LED, la parrilla más marcada y unas líneas muy definidas. Todo ello da como resultado un SUV elegante, pero también con una presencia muy imponente.

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Un SUV para toda la familia con opciones mecánicas para todos los gustos

En cuanto a dimensiones, el Sorento juega en la liga de los SUV grandes. Mide 4.810 mm de largo y cuenta con una generosa batalla de 2.815 mm. Esto se traduce en un habitáculo amplio y muy práctico. El maletero parte de 179 litros con todas las plazas en uso, pero puede alcanzar 1.966 litros.

En el mercado se enfrenta a modelos premium muy conocidos. Entre sus rivales aparecen el Lexus NX , el Volvo XC60 o el Audi Q5. Frente a ellos, el Sorento destaca por ofrecer una excelente relación entre precio, equipamiento y espacio interior.

La gama mecánica está formada por tres versiones diferentes. La opción de acceso es un diésel 2.2 CRDi con 194 CV. Está asociado a una caja automática de ocho velocidades y puede elegirse con tracción delantera o tracción total. Su precio parte desde 49.280 euros.

En el punto intermedio encontramos la versión híbrida HEV. Combina un motor 1.6 T-GDI con un sistema eléctrico para ofrecer 215 CV y 350 Nm de par máximo. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,6 segundos y alcanza 183 km/h. Además, homologa un consumo de solo 5,1 l/100 km. Esta versión incluye la etiqueta ECO de la DGT.

También hay una opción con etiqueta CERO de la DGT

En lo alto de la gama aparece el híbrido enchufable PHEV. Esta variante desarrolla 252 CV y cuenta exclusivamente con tracción total. Declara una autonomía eléctrica de casi 60 km. Y su precio arranca en 56.640 euros. Es la opción más avanzada y eficiente. Y cuenta con la etiqueta CERO de la DGT.

El equipamiento también es uno de sus puntos fuertes. Desde el acabado Drive ya incluye llantas de 18 pulgadas, navegador Kia Connect, Android Auto y Apple CarPlay y numerosos asistentes de seguridad. También suma control de crucero adaptativo, faros LED y sensores de aparcamiento. Un SUV grande que demuestra cómo Kia ha elevado su nivel dentro del mercado.