KTM desafía a las grandes naked con una moto que ofrece muchísimo y por un precio accesible

Coches y Motos 20 AGO 2026 - 13:02h.

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KTM vuelve a pasarse el juego con una naked de grandes dimensiones, que ofrece mucho y por un precio contenido, y que cuenta con todo lo necesario para que se la pueda considerar como una de las mejores que existen en todo el mercado. Así es la 1390 Super Duke R EVO, que se renovó por completo hace un par de años, para que no le falte de nada, y que en este 2026 ha visto como su precio se rebajaba de manera considerable, para lograr que sea tan accesible.

El motor es uno de los grandes atractivos de los que puede presumir esta moto, con una cilindrada que alcanza los 1350 centímetros cúbicos, capaz de rendir a 190 CV de potencia a 10.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 145 Nm a 8.000 rpm. Cuenta con la homologación Euro 5+, y se le ha introducido un sistema de distribución variable, con una toma de aire rediseñada y una caja de filtro revisada para lograr un flujo más directo.

La electrónica es otro punto que hace superior a todas las demás a esta moto, con una IMU que se encarga de gestionar todo, como los cinco modos de conducción que tiene incorporados, el control de freno motor, el control de tracción y demás. En la instrumentación también podemos encontrarnos con una pantalla TFT de cinco pulgadas, y la imagen de esta moto es increíble, con paneles laterales y alerones que toman mucho protagonismo.

La KTM 1390 Super Duke R EVO está tasada en 24.499 euros

Si deseas conseguir la KTM 1390 Super Duke R EVO, no necesitarás realizar ningún desembolso astronómico, todo lo contrario. Basta con pagar un total de 24.499 euros para que pueda ser tuya, lo que nos parece una cifra muy razonable y apetecible.