Gran autonomía, capacidad para viajar y equipamiento completo, así es la KTM 1390 Super Duke GT
La nueva KTM es la moto más bonita en la historia de la marca y supera a modelos mucho más caros
KTM tiene la moto más buscada por los amantes de la adrenalina
La KTM 1390 Super Duke GT es una de las mejores motos que se han desarrollado jamás, con unas prestaciones increíbles, un diseño espectacular y un equipamieto a la altura de las mejores. Además, es perfecta para hacer viajes largos, al contar con una gran autonomía, que le permite recorrer largas distancias sin la necesidad de parar a repostar. Y este año se ha renovado y actualizado para recibir una serie de mejoras muy importantes.
Entre las novedades de este 2026, ha recibido la homologación Euro 5+, así como una electrónica más desarrollada, nuevos modos de conducción, una caja de cambios revisada, suspensiones mejoradas, un chasis nuevo, un tamaño más compacto, un mejor diseño de la carrocería o un faro delantero y trasero con distinto diseño. En cuanto al motor, sigue equipando un increíble propulsor de 1350 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia de 190 CV y un par máximo de 145 Nm.
La electrónica es de última generación, con acelerador electrónico, tres modos de conducción, ABS en curva y sensible a la inclinación, control de crucero adaptativo, un radar delantero Bosch y mucho más. Y en la instrumentación hay una pantalla TFT de gran tamaño, en concreto, de 8,8 pulgadas, con formato horizontal, que incluye navegación por mapas sin conexión, y que se maneja fácilmente con los nuevos botones retroiluminados.
La KTM 1390 Super Duke GT saldrá a la venta próximamente
Todavía será necesario esperar un poco más antes de poder conseguir la KTM 1390 Super Duke GT, que se espera que llegue a los concesionarios en muy poco tiempo. Y no sabemos el precio exacto que tendrá, aunque los indicios señalan que rondaría en torno a los 24.000 euros. Una cifra que, aun siendo elevada, nos parece que vale mucho la pena pagar.