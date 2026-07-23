La KTM 990 Duke R, la moto que muchos consideran la naked más emocionante de su categoría

Coches y Motos 23 JUL 2026 - 20:47h.

La ergonomía se ha revisado y también la redistribución del peso, para que sea más cómoda de conducir

La nueva KTM es, para muchos, la más bonita de la marca

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Cuando analizamos los mejores modelos que existen dentro del catálogo de KTM, tenemos la sensación de que la 990 Duke R siempre pasa un poco desapercibida, y que no cuenta con el prestigio ni con el reconocimiento que se merece. Pero es la naked más emocionante de la categoría, y una de las mejores que se han inventado en mucho tiempo. Por esa razón, merece mucho la pena plantearse su adquisición, sobre todo, cuando descubras más detalles.

Es magnífica en el apartado estético y técnico, y que este año se ha renovado para poseer una nueva instrumentación, un motor más potente, un peso más reducido o unas nuevas bieletas. Tampoco ha sido un cambio radical, pero lo justo para que sea aún más interesante y llamativa de conseguir. En el interior, se esconde un propulsor de 947 centímetros cúbicos de cilindrada, que alcanza los 128 CV de potencia, con un par motor de 103 Nm, lo que son unos números muy a tener en cuenta.

La ergonomía se ha revisado y también la redistribución del peso, para que sea más cómoda de conducir. Y tampoco nos queremos olvidar de las suspensiones ni del equipo de frenada, haciendo de esta moto una de las más divertidas para toda clase de rutas y de escapadas. No dispone de muchas ayudas a la conducción, para conservar su esencia original, pero sí que cuenta con una enorme pantalla TFT de 8,8 pulgadas, completamente táctil y con conectividad.

El precio de la KTM 990 Duke R nos deja sin palabras

Un detalle que acaba por hacer tan interesante a esta KTM 990 Duke R es el hecho de que se pueda conseguir sin la necesidad de hacer ninguna gran inversión. En concreto, basta con un total de 15.699 euros, lo que nos parece un chollo en toda regla.