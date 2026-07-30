Tiene un precio similar al de la KTM 390 Adventure y un equipamiento difícil de igualar

Coches y Motos 30 JUL 2026 - 18:50h.

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La KTM 390 Adventure es un ejemplo a seguir en muchos aspectos, y se recuerdan pocas modelos que ofrezcan tanto a un precio tan contenido. Pero hemos localizado otra moto que no se queda atrás en absoluto, y que puede presumir de aportar prácticamente lo mismo, o incluso más, a cambio de una cifra también muy razonable. Es el caso de la Macbor Montana XR5 510, la que mucha gente considera como la mejor moto para el carné A2.

Es una trail sublime, que el año anterior se renovó para hacerse todavía más completa, y se le añadieron nuevas decoraciones, piñas retroiluminadas o una mejor instrumentación, sin olvidarnos de un motor más potente. Es una moto que, por su apariencia, parece más grande de lo que realmente es, y que presume de un propulsor de dos cilindros, de ocho válvulas y de 498 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia declarada de 47 CV a 8.500 revoluciones por minuto.

Cuenta con embrague anti-rebote, con un propulsor alimentado por inyección Bosch, con dos mapas de conducción, y con ABS desconectables y de tres niveles de intervención. A esto se le añade la iluminación full LED, el caballete central, las defensas laterales, o lo que para nosotros es más llamativo, una pantalla TFT de cinco pulgadas en la instrumentación, con conectividad móvil, que te permite gestionar todo de manera sencilla.

El precio de la Macbor Montana XR5 510 es de 6.199 euros

Si te preguntas acerca del coste que hace falta pagar a cambio de la Macbor Montana XR5 510, te llevarás una grata sorpresa en cuanto veas que no se necesitan más que un total de 6.199 euros para que pueda ser de tu propiedad. En definitiva, una magnífica oportunidad que debes aprovechar cuanto antes.