La nueva KTM es la moto más bonita en la historia de la marca y supera a modelos mucho más caros

Coches y Motos 21 MAY 2026 - 08:03h.

Es todavía más musculosa que en versiones anteriores

KTM aumenta la garantía hasta los 10 años

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Dentro del catálogo de KTM, hay una moto que es imposible que no llame la atención por su diseño, su avanzado nivel de tecnología y de equipamiento, y por sus sensacionales prestaciones, que la sitúa a la altura de modelos mucho más caros, e inclusive, por encima. Porque la 1390 Super Duke R es una de las maxi naked más radicales, una moto salvaje que se ha ido renovando y actualizando últimamente, hasta convertirse en una de las mejores del mercado.

Es todavía más musculosa que en versiones anteriores, con los paneles laterales y los alerones del depósito perfectamente integrados, cumpliendo con una doble función estética y aerodinámica. El depósito también nos parece bastante original, con tapón de apertura sin llave, y con una capacidad importante, que te permite alcanzar los 300 kilómetros de autonomía sin ningún tipo de problema. Y la ergonomía no queda en segundo plano en absoluto, pues también está muy conseguida.

Si pasamos al interior, en KTM han conseguido crear un motor difícil de superar, con una cilindrada de 1350 centímetros cúbicos, que ofrece unas cifras demoledoras, alcanzando una potencia de 190 CV a 10.000 revoluciones por minuto, y un sorprendente par motor de 145 Nm a 8.000 rpm. Cumple con la homologación Euro 5+, y toda la electrónica se gestiona a través de una IMU, mientras que hay cinco modos de conducción distintos, y en la instrumentación tenemos una pantalla TFT de cinco pulgadas.

Consigue la KTM 1390 Super Duke R desde 22.499 euros

Si te acabas decidiendo por la adquisición de la KTM 1390 Super Duke R, entonces vas a necesitar pagar un total de 22.499 euros, lo que claramente opinamos que es una inversión que merece mucho la pena realizar, y que quedará justificada hasta el último céntimo.