CF MOTO presenta una moto tan completa por su precio que ni KTM ni Honda consiguen hacerle sombra

Coches y Motos 13 AGO 2026 - 22:39h.

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La CF Moto 250 Dual es increíblemente completa y barata para todo lo que ofrece, y se convierte en una alternativa ideal para las marcas clásicas como KTM u Honda. Como se puede intuir al ver su nombre, se trata de una moto perfecta para ir por la ciudad o para ir por el campo, sin buscar grandes prestaciones, y priorizando en todo momento la diversión y la sencillez a la hora de manejarla, para que se convierta en una de las mejores de su sector.

Lo que esconde en su interior es un propulsor de un solo cilindro, con una cilindrada de 250 centímetros cúbicos, que desarrolla una potencia máxima de 24 CV y un par máximo de 22,5 Nm, lo que la hace apta para el carné A2. Para minimizar las vibraciones, cuenta con un eje equilibrado, y su consumo es algo que también nos llama mucho la atención, al ser de apenas 3,2 litros por cada 100 kilómetros, lo que junto a un depósito de combustible de 13 litros, asegura una gran autonomía.

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Las suspensiones son regulables, y el peso neto de la moto es de 154 kilos, haciendo que sea tan ligera y perfecta para hacer largos trayectos sin cansarse en ningún momento. A nivel de equipamiento, presume de ser una moto simple, sin demasiados elementos estridentes, pues no los necesita. Emplea una pantalla LCD en la instrumentación, con iluminación completa LED y una toma USB, mientras que los colores a elegir son el verde lima, el blanco y el gris.

La CF Moto 250 Dual cuesta 2.995 euros

Si acabas de decidirte por la adquisición de la CF Moto 250 Dual, un punto que juega a su favor es el hecho de que apenas se necesite invertir un total de 2.995 euros, lo que sin duda la convierte en una de las grandes gangas que hay en el mercado.