KTM convierte en accesible una de sus trail más populares con una versión preparada para el carné A2

Coches y Motos 31 JUL 2026 - 13:23h.

Al alcance de todos los bolsillos

KTM tiene la moto más buscada por los amantes de la adrenalina

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En KTM han puesto al alcance de todos los bolsillos una de sus trail más populares, que además está preparada para aquellos que tan solo dispongan del carné A2. Así es la 890 Adventure R, una de las mejores motos para hacer rutas off-road, y que ha rebajado su precio en 900 euros, un descuento muy llamativo. A nivel estético, son pocas las cosas negativas que se puedan comentar de esta moto, pues prácticamente todo lo que tiene es difícil de mejorar.

Aunque lo que más gusta a todos es su propulsor de dos cilindros en línea, con una cilindrada de 889 centímetros cúbicos, que declara una potencia de 105 CV a 8.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 100 Nm a 6.500 rpm. Y en el apartado electrónico, es una moto muy completa, con control de tracción y ABS, ambos sensibles a la inclinación, mientras que, de manera opcional, también se le pueden añadir el quickshifter y el control de velocidad de crucero.

Los frenos llevan el sello de Brembo, y el depósito de combustible alcanza una capacidad total de 20 litros, lo que se traduce en una autonomía muy importante, pudiendo hacer largos recorridos sin la necesidad de parar a repostar. En la instrumentación, tampoco podía faltar una pantalla TFT de cinco pulgadas, con conectividad móvil, que te permite poder tener a simple vista la navegación para cuando te vayas de ruta.

La KTM 890 Adventure R ahora cuesta 15.299 euros

Y para acabar de hacer tan especial la KTM 890 Adventure R, ahora la puedes conseguir si pagas un total de 15.299 euros, lo que a todos nos parece un precio muy interesante y razonable. No lo pienses y aprovecha esta magnífica oportunidad de hacerte con una de las mejores motos aventureras del segmento.