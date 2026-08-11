Precio asequible, motor fiable y gran equipamiento, la trail que planta cara a la KTM 390 Adventure

Coches y Motos 11 AGO 2026 - 19:31h.

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Hay una trail que se ha propuesto no solamente plantarle cara a la KTM 390 Adventure, sino pasarle por encima, y convertirse en una de las mejores opciones que se pueden conseguir a día de hoy. Y de momento, podemos afirmar que la Moto Marini Allthrike ha dado los pasos necesarios para lograrlo, pues es una auténtica todoterreno que hereda la esencia de las motos noventeras, con una montura capaz de ir por cualquier terreno, y siendo muy fácil de manejar.

La parte ciclo se ha enfocado claramente hacia el off-road, como se puede comprobar con sus suspensiones, sus frenos o su sensacional depósito de combustible, de 18,5 litros de capacidad. El peso neto es de 170 kilos, una cifra muy aceptable, y el motor que tiene equipado es de dos cilindros en línea, con una cilindrada de 450 centímetros cúbicos, que rinde a una potencia de 45 CV a 8.000 revoluciones por minuto, y un par máximo de 44 Nm a 6.500 rpm.

Cuenta con embrague anti-rebote, ABS trasero desconectable, control de tracción, varios modos de conducción y mucho más, mientras que el equipamiento tampoco se queda atrás en ningún momento. Porque ofrece una pantalla TFT con los dígitos de gran tamaño, dos tomas USB, piñas retroiluminadas, parabrisas regulable o caballete central, entre muchas más cosas. Y se puede elegir entre el color blanco, el color negro y el color verde.

La Moto Marini Allthrike tiene un precio de 5.990 euros

Uno de los puntos fuertes que hace que esta Moto Marini Allthrike sea tan especial y apetecible se encuentra en su razonable coste, de 5.990 euros, lo que implica que puede ser tuya si desembolsas esa cantidad. Un precio más que justo y razonable, y que creemos que merece la pena pagar sin pensarlo dos veces.