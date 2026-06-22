KTM convierte en accesible la 390 Adventure R, la moto que muchos consideran la mejor para viajar

Coches y Motos 22 JUN 2026 - 01:17h.

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KTM siempre piensa en la manera de complacer a sus clientes, y lo han logrado de la mejor forma posible, que es rebajando el precio y convirtiendo en accesible la 390 Adventure R, una moto que muchos consideran como la mejor para viajar, y que cuenta con un prestigio descomunal. Durante este año no ha recibido ningún tipo de cambio significativo, pero en 2025 sí que se actualizó, para convertirla en una de las mejores del mercado.

Y se hicieron cambios importantes en el diseño de la carrocería, en el faro delantero, en el chasis, el basculante o el escape. Asimismo, también se aumentó la cilindrada y la potencia del motor, y se le instaló una pantalla regulable, y unas suspensiones de largo recorrido totalmente regulables. De modo que si ya era una moto llamativa e interesante previamente, ahora lo es todavía más, y nos parece una inversión segura y sin ningún tipo de riesgo.

El motor que emplea esta moto es un mono cilíndrico capaz de rendir a una potencia de 44 CV, y a un par máximo de 39 Nm, es decir, que se sitúa al límite de lo permitido para los usuarios que únicamente tienen el carné A2. El consumo declarado es muy razonable, de apenas 3,4 litros por cada 100 kilómetros, y gracias a su depósito de combustible, de 14,5 litros de capacidad, presume de una importante autonomía. Presume de ABS en curva, tres modos de conducción y embrague anti-rebote, y todo se corona con una pantalla TFT de cinco pulgadas con conectividad.

La KTM 390 Adventure R, ahora disponible desde 6.999 euros

En KTM han hecho un favor reduciendo el precio de venta de la 390 Adventure R, que aunque pueda parecer difícil de creer, ahora mismo está disponible desde apenas 6.999 euros, lo que no deja de parecernos una ganga.