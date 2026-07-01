La trail que compite de tú a tú con la KTM 390 Adventure y presume de una gran autonomía

Coches y Motos 01 JUL 2026 - 23:48h.

Lcolocamos en las primeras posiciones del top dentro del segmento

La KTM más extrema tiene precio en España

Compartir







Cuando hablamos de las mejores motos trail que hay en el mercado, es imposible ignorar la KTM 390 Adventure, que es una opción sensacional, pero hay otras alternativas que también tienen que ser mencionadas. Porque ofrecen lo mismo, o incluso más, por un precio aún más accesible, y este puede ser el caso de la Royal Enfield Himalayan 450, a la que colocamos en las primeras posiciones del top dentro del segmento.

Es una todoterreno enfocada a un público que busca una moto sencilla y fácil de conducir, perfecta para los principantes que se atreven a dejar las scooter o que buscan una moto de tamaño más grande. Recientemente, logró obtener la homologación Euro 5+, y cuenta con un propulsor mono cilíndrico refrigerado por líquido, de cuatro válvulas, que rinde a una potencia de 40 CV a 8.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 40 Nm a 5.500 rpm.

La bomba de agua está integrada y se ha dotado de un doble radiador para conseguir una mejor refrigeración, y monta un embrague asistido y anti-rebote que funciona por cable. Asimismo, también dispone de acelerador electrónico y de dos modos de conducción, sin olvidarnos del ABS de doble canal desconectable en la rueda trasera, o del sistema de navegación integrado con tecnología de Google. En definitiva, es una moto perfecta para muchas cosas.

La Royal Enfield Himalayan 450, con un precio de ganga

Si necesitas una moto que sea buena, bonita y barata, entonces no lo dudes y hazte con la Royal Enfield Himalayan 450, que tiene un precio sorprendentemente razonable. Y es que no se necesitan más que un total de 5.887 euros, lo que todos coincidimos en señalar como una verdadera ganga con todas las letras.