Más bonita que la KTM 390 Adventure y con una dotación de serie muy completa

Coches y Motos 28 JUL 2026 - 22:45h.

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Sabemos que la KTM 390 Adventure es una moto increíble en muchos aspectos, y es totalmente normal que cuente con una reputación tan excelente, siendo considerada por mucha gente como una de las mejores motos del segmento. Pero creemos que la Brixton Crossfire X 500 es todavía mejor, gracias a una dotación de serie que es incluso más completa, y con un nivel de estética que la hace totalmente imposible de ignorar, viendo su nivel de acabados.

Es una naked con una estética scrambler, que cuenta con la homologación Euro 5+, y que tiene una estética realmente cuidada. Lo que más nos llama la atención a primera vista es el singular depósito de estilo original neo retro que dibuja una X, con un asiento alargado que termina en punta y hace las funciones de colín. Y también nos gusta que el escape discurre por la parte inferior y culmina en un llamativo silencioso de tipo megáfono en línea ascendente.

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Si hablamos del motor, equipa un propulsor de dos cilindros en línea de refrigeración líquida, que entrega una potencia de 47,6 CV, así que se sitúa en el límite legal para que puedas conducir esta moto en caso de que dispongas de carné A2. El consumo declarado es algo que también nos llama mucho la atención, al ser de apenas cuatro litros por cada 100 kilómetros, y la velocidad máxima que alcanza es de 160 kilómetros por hora. Los frenos son J.Juan, el ABS de dos canales lleva el sello de Bosch y toda la iluminación es LED.

La Brixton Crossfire X 500 puede ser tuya por apenas 5.968 euros

Conseguir la Brixton Crossfire X 500 no es nada difícil. Basta con tener ahorrados 5.968 euros para que la puedas hacer tuya al momento, lo que nos parece una auténtica ganga.