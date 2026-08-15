Ducati hace más accesible la deportiva que todos quieren con una versión para ampliar su público

Coches y Motos 15 AGO 2026 - 20:37h.

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En Ducati han pensado en contentar a todos los que buscan una deportiva accesible, y han reinventado uno de sus modelos más famosos. Porque si la Supersport 950 ya era una oda al buen gusto, esta nueva versión, a la que han añadido una S al final, se acaba por posicionar como una de las mejores de todo el segmento. Y no tenemos de otro remedio que arrodillarnos ante el trabajo tan impecable que han hecho los diseñadores a la hora de crear esta obra de arte.

Equipa un motor de dos cilindros Testastretta, con una cilindrada de 937 centímetros cúbicos, que declara una potencia de 110 CV a 9.000 revoluciones por minuto, aunque existe la posibilidad de limitarla para el carné A2. Está asociado a una caja de cambios de seis velocidades, con un sistema de cambio rápido sin embrague, embrague anti-rebote, acelerador electrónico, tres modos de conducción personalizables y mucho más, para convertirla en un auténtico 10 sobre 10.

En la electrónica, nos encontramos con una IMU de seis ejes suministrada por Bosch que se encarga de gestionar todo, con sensor de inclinación, ABS, control de tracción, control anti-wheelie y quickshifter bidireccional. La iluminación es full LED con DRL, y en la instrumentación nos podemos encontrar con una pantalla TFT a todo color de 4,3 pulgadas que incluye conectividad móvil mediante Bluetooth. Y espérate a conocer su increíble precio.

La Ducati Supersport 950 S se puede adquirir a cambio de 18.390 euros

Conseguir la Ducati Supersport 950 S no implica de una inversión que deje en números rojos tu cuenta. Porque con 18.390 euros puedes hacerla de tu propiedad, un precio que a todas luces es muy razonable y que merece la pena desembolsar en caso de que necesites una moto de estas características.