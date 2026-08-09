Zontes tiene una trail tan completa que pone contra las cuerdas a BMW y Ducati

Coches y Motos 09 AGO 2026 - 22:36h.

Compartir







Si estás buscando una moto trail para el carné A2, que sea buena, bonita y barata, entonces nuestra recomendación es que dejes de buscar en el catálogo de BMW y de Ducati. Allí será difícil que puedas encontrar algo que realmente te convenza del todo, y es mejor pensar en las opciones que ofrecen desde las marcas asiáticas. Por ejemplo, en Zontes, donde pueden presumir de tener en su stock la 350 T, un modelo que no nos puede llamar más la atención.

El año pasado recibió la homologación Euro 5+, y su punto fuerte es que cuenta con un increíble nivel de equipamiento, en el que se incluye una pantalla TFT con cuatro modos de visualización y sensor de luz, conectividad móvil y navegación. Asimismo, también tiene control de presión de los neumáticos, con alarma en caso de pinchazo, sistema de llave inteligente, que funciona incluso cuando se le acaba la pila al mando, piñas retro iluminadas, botón para abrir el tapón de la gasolina o toma USB de carga rápida.

PUEDE INTERESARTE Zontes tiene la todoterreno que no parece una todoterreno

Pasando al apartado mecánico, es una moto propulsada por un motor de 348 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia declarada de casi 40 CV, que ofrece dos modos de conducción y cuenta con embrague anti-rebote. Es un propulsor moderno dotado de un sistema de doble árbol de levas, con cuatro válvulas, refrigerado por líquido y alimentado por un sistema Bosch. Los frenos son J.Juan, y a nivel estético, es una moto a la que es difícil encontrarle algún punto negativo.

La Zontes 350 T cuesta 5.187 euros

Lo que nos parece más interesante de todo es que la Zontes 350 T se pueda adquirir en caso de que pongas sobre la mesa una cifra tan accesible. Para ser más concretos, basta con un total de 5.187 euros.