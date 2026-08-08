MV Augusta lanza una moto tan competitiva que ni Ducati ni Triumph pueden seguirle el ritmo

Coches y Motos 08 AGO 2026 - 10:49h.

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MV Augusta es un gigante dormido, que tiene la intención de despertarse próximamente, para recuperar el terreno perdido y poder convertirse de nuevo en una de las marcas de referencia dentro de todo el planeta. Y su última demostración de poderío son una serie de modelos que nos dejan a todos sin aliento, y que difícilmente se pueden superar. Por ejemplo, aquí nos topamos con la Turismo Veloce Rosso RC, una sport turismo a la que ni Ducati ni Triumph puedne seguirle el ritmo.

Cuenta con un motor de tres cilindros, que ofrece una respuesta sensacional tanto en bajos como en medios, sin renunciar a una gran estirada, y que permite gestionar su increíble entrega de potencia fácilmente. Dispone de cuatro mapas de motor, y su potencia máxima es de 110 CV, con una gran respuesta de motor, sensibilidad increíble al gas, limitador del régimen, embrague anti-rebote, control de tracción, freno motor o un cigüeñal contrarrotante digno de una MotoGP.

Monta un sistema de cambio rápido semi automático SCS, y el chasis es un tubular de acero, con una horquilla Marzocchi y un amortiguador Sachs, ambos regulables, que componen la parte ciclo, mientras que el equipo de frenos lleva el sello de Brembo. El depósito de combustible cuenta con una capacidad de hasta 22 litros, lo que implica que puede contar con una sensacional autonomía, y en la instrumentación hay una pantalla regulable TFT de todo color y de cinco pulgadas.

La MV Augusta Turismo Veloce Rosso RC está valorada en 16.700 euros

Si deseas conseguir la MV Augusta Turismo Veloce Rosso RC, debes saber que lo único que se necesita es realizar una inversión total de 16.700 euros, algo que a todos nos parece una auténtica ganga.