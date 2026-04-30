La nueva MV Agusta es la deportiva más bonita de 2026 y destaca por un diseño artesanal y exclusivo

Coches y Motos 30 ABR 2026 - 01:11h.

Es sorprendentemente ligera para las cifras que es capaz de ofrecer

La moto china más bonita es un clon de la MV Augusta

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Si hablamos de las motos deportivas más bonitas y llamativas que nos hemos encontrado en este año, nos tenemos que detener en la MV Augusta F3 800, que es simplemente sensacional. Lo primero que destaca es su diseño artesanal y exclusivo, pero no se queda atrás si hablamos de prestaciones y de equipamiento, que la acaban por convertir en una opción ideal. Así que es tu oportunidad para conseguir una moto que parece de competición.

Lo que más llama la atención de esta moto es la relación peso-potencia, pues es sorprendentemente ligera para las cifras que es capaz de ofrecer, y es realmente única, ideal para circuito o para trayectos urbanos. Entre las principales novedades a resaltar tras las últimas actualizaciones que sufrió, se tiene que comentar el motor de baja fricción con homologación Euro 5+, los inyectores de alta presión, los radiadores bidireccionales, el escape rediseñado o el ABS con funcionalidad en curva.

En cuanto al motor que equipa esta moto, nos encontramos con un tricilíndrico de reducidas dimensiones, y con una tecnología digna de las motos de MotoGP. Porque dispone de sistema Full Ride-by-Wire, y de una plataforma inercial que controla el acelerador electrónico, el control de crucero, el sistema anti-wheelie o el control de tracción. La potencia que ofrece es de 147 CV, y dispone de una pantalla TFT con navegador y conectividad, de 5,5”.

Compra la MV Augusta F3 800 por 19.199 euros

Si deseas hacerte en propiedad con esta MV Augusta F3 800, lo que necesitarás es desembolsar un total de 19.199 euros, que nos parece una cifra totalmente asumible, que merece mucho la pena invertir. Así que no lo pienses mucho y consíguela pronto, pues rápidamente te darás cuenta de que ha merecido mucho la pena.