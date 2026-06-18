La nueva MV Agusta Superveloce 1000 Serie Oro redefine la belleza y eclipsa a motos más caras

Coches y Motos 18 JUN 2026 - 12:16h.

Hay motos que dejan huella al instante en todas las personas que la ven

MV Augusta, la marca más pija, tiene la todoterreno más lujosa del mercado

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Hay motos que dejan huella al instante en todas las personas que la ven, y por todos los sitios por dónde pasan. Encontramos numerosos ejemplos de esto que decimos, pero si hay un modelo que creemos que se adapta a la perfección a esta descripción y que tiene todo lo que necesita para brillar, esa es la MV Augusta Superveloce 1000 Serie Oro, que redefine la belleza sobre dos ruedas, y es capaz de eclipsar a motos del mismo segmento que son mucho más caras.

Es toda una obra de arte por varios motivos de peso, comenzando por la ergonomía, que es realmente cómoda, mientras que el diseño busca un placer estético sin igual. Se caracteriza por los faros redondos tanto en la zona trasera como en la delantera, y utiliza un material como la fibra de carbono en diferentes componentes, lo que te habla de la exclusividad de esta moto. Hay detalles que la hacen exquisita, como la placa Superveloce 1000 Serie Oro grabada con láser, o su espectacular decoración, con colores llamativos y muy bonitos.

En el interior de la moto se esconde un propulsor de 998 centímetros cúbicos de cilindrada, de cuatro cilindros en línea, que desarrolla una potencia total de 208 CV a 13.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 116,5 Nm a 11.000 rpm. Utiliza 16 válvulas radiales de titanio, y la electrónica es insuperable, gracias a su control de tracción desconectable con ocho niveles de intervención, control de salida, cuatro niveles de pilotaje, control de velocidad de crucero, control de freno motor o el acelerador electrónico Ride by Wire. Y sin descuidar la pantalla TFT de 5,5 pulgadas.

La MV Augusta Superveloce 1000 Serie Oro tiene un precio que refleja su exclusividad

No todo el mundo es capaz de permitirse la adquisición de una moto como la MV Augusta Superveloce 1000 Serie Oro. Porque su exclusividad se refleja en el precio que tiene, que es de unos increíbles 77.999 euros.