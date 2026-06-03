Coches y Motos 03 JUN 2026 - 05:25h.

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MV Augusta puede presumir de tener motos con un diseño italiano muy característico, y que enamora a todos por igual. Asimismo, las combinad con una tecnología avanzada, lo que acaba por convertir a sus modelos en auténticos aviones, como es el caso de la Brutale 800 RR, que es una naked de altas prestaciones a la que cuesta encontrarle algún aspecto negativo. Alcanza una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora, y es prácticamente una moto de competición.

Se distingue rápidamente por una decoración especial y llamativa, con dos esquemas de color, que son la roja y negra o la roja y blanca. El escape es con tres salidas, con un basculante mono brazo y una iluminación de LED, mientras que las prestaciones que ofrece no se quedan atrás. Porque es capaz de entregar una potencia máxima de 140 CV y un par motor de 87 Nm a 12.250 rpm, lo que hace que sea una moto tan divertida y disfrutable de manejar.

Dispone de cuatro modos de conducción, además de una IMU encargada de gestionar el control de tracción, regulable en ocho niveles, y el ABS. Tampoco le faltan el quickshifter ni el control anti-deslizante de la rueda trasera, y todo está coronado por una pantalla TFT con conectividad vía Bluetooth, con una telemetría muy avanzada que te permite obtener todo tipo de parámetros sobre la conducción. Por todo esto, es una moto tan completa e interesante.

La MV Augusta Brutale 800 RR cuesta 20.120 euros

Es una moto exclusiva, pero a un precio que te permite poder conseguirla sin necesidad de hacer ningún gran esfuerzo económico. Porque los 20.120 euros que cuesta son una cifra bastante razonable, que merece mucho la pena desembolsar, ya que es imposible que te puedas llegar a arrepentir en algún momento.