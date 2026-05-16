La MV Agusta que está llamando la atención por un diseño espectacular, parece una moto de exposición

Coches y Motos 16 MAY 2026 - 23:34h.

Una moto que es imposible que no llame la atención, gracias a su espectacular diseño,

La moto china más bonita es un clon de la MV Augusta

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En MV Augusta han diseñado una moto que es imposible que no llame la atención, gracias a su espectacular diseño, que la convierte en una de las más bonitas que recordamos haber visto jamás. De hecho, parece hasta un modelo de exposición, más digno de estar en el museo que por las callas. Esa es la Superveloce S, que al margen de su imponente estética, también cuenta con unas prestaciones y un nivel de equipamiento superior al de la media.

Tiene una combinación especial entre lo deportivo y lo retro, con un diseño elegante y cargado de personalidad, junto a la eficacia y la modernidad. Pasando al interior, equipa el conocido propulsor tricilíndrico que nunca falla ni decepciona, con algunos detalles que la hacen tan especial, como el cigüeñal contrarrotante, el embrague asistido anti-rebote o el quickshifter bidireccional. Todo esto hace que su motor de 798 centímetros cúbicos de cilindrada, con doble árbol de levas, sea tan increíble.

Las cifras que declara esta moto son de 147 CV de potencia a 13.000 revoluciones por minuto, con un par motor de 88 Nm a 10.100 rpm, capaz de llegar a una velocidad máxima de alrededor de 240 kilómetros por hora, con una aceleración de 0 a 100 en apenas tres segundos. Y si hablamos de electrónica, no le faltan detalles como el control de tracción, cuatro mapas de motor, acelerador electrónico, ABS en curva, control de velocidad de crucero, control anti-wheelie y más. Sin descuidar la pantalla TFT a todo color.

La MV Augusta Superveloce S tiene un coste de 24.599 euros

Si deseas adquirir la MV Augusta Superveloce S, entonces necesitas hacer una inversión de 24.599 euros, un precio que a nuestro parecer queda completamente justificado y amortizado.