La nueva MV Agusta es la moto más bonita en la historia de la marca y supera a modelos más caros

Coches y Motos 10 MAY 2026 - 03:33h.

Es la versión más equipada dentro de la familia de las maxi naked de la firma italiana

MV Augusta, la marca más pija, tiene la todoterreno más lujosa del mercado

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MV Augusta tiene una moto que es increíblemente bonita, que, para mucha gente, es la mejor que se ha creado dentro de la marca, y que es superior a otros modelos más caros. Lo cierto es que llama mucho la atención nada más verla, gracias a un imponente diseño, y no se queda atrás ni en prestaciones ni en equipamiento. Porque esta Brutale 1000 RR es simplemente una obra de arte, y una moto que se merece todo el reconocimiento que tiene.

Es la versión más equipada dentro de la familia de las maxi naked de la firma italiana, con unas suspensiones de regulación electrónica y una gama de colores agresiva que marcan territorio. En la parte ciclo, no le falta de nada para ser una de las motos más salvajes y divertidas de manejar, como unas suspensiones Öhlins, unas llantas de aluminio forjado, un sistema de frenada Brembo, un ABS sensible a la inclinación y muchos más detalles.

Mientras que en el motor, te puedes encontrar con un propulsor tetra cilíndrico en línea, con una cilindrada de 998 centímetros cúbicos, que desarrolla una potencia final de 208 CV, lo que nos parece una salvajada. Y no le faltan ayudas como un acelerador electrónico con control de par en cuatro niveles, control de tracción en ocho niveles y todo tipo de ayudas para la conducción, como el sistema anti-wheelie o el levantamiento de la rueda trasera, además de quickshifter bidireccional, control de crucero y launch control. Y todo se completa con una pantalla TFT a todo color de 5,5”.

La exclusividad de la MV Augusta Brutale 1000 RR se refleja en el precio

Obviamente, después de todo lo que hemos comentado, es evidente que la MV Augusta Brutale 1000 RR es una de las motos más exclusivas del mercado. Y así se refleja en el precio que tiene, que es de 36.799 euros.