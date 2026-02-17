MV Agusta ofrece de serie, sin ningún tipo de coste, el paquete de electrónico completo

Coches y Motos 17 FEB 2026 - 20:06h.

En MV Augusta quieren convertirse de nuevo en una de las marcas referentes

Ducati incorpora el cambio de marchas de MotoGP en las motos de calle

Compartir







En MV Augusta quieren convertirse de nuevo en una de las marcas referentes, y han decidido tomar decisiones muy importantes, que ayuden a recuperar el terreno perdido a lo largo de los últimos años. Así que han apostado por ofrecer a todos sus clientes el paquete electrónico completo, con el que a partir de ahora contarán todos sus modelos de 2026, y sin ningún tipo de coste adicional. Una excelente noticia para los amantes de la prestigiosa firma italiana.

Estas ventajas incluyen el sistema completo que mejora el rendimiento, instaladas como equipo original, e integradas a la perfección en cada modelo de motocicletas. E incluye un IMU de seis ejes, ABS con función de asistencia en curva, tres modos de conducción más uno personalizado, cambio rápido arriba y abajo, control de tracción de ocho niveles, con opción a desconectarlo, control de elevación delantera, control del freno motor, respuesta del motor ajustable, sensibilidad al gas, par máximo del motor o limitador de revoluciones por minuto.

El modo de conducción personalizado también permite a los pilotos cargar un mapa personalizado desde el smartphone, definiendo el comportamiento del motor y del chasis, y se puede nombrar, modificar y ajustar incluso durante la conducción. La estrategia electrónica de MV Augusta se extiende más allá del rendimiento, y ofrece un ecosistema centrado en la usabilidad, la interacción y la inteligencia de datos, con pantalla TFT de 5”, conectividad Bluetooth, dispositivo de rastreo GPS y mucho más.

Todas las motos de MV Augusta serán ahora más completas que nunca, y lo que es más importante, por el mismo precio de siempre, al no tener que pagar ningún extra. Un motivo más para querer echar un vistazo a su nueva gama de modelos.